清潔家中5個地方 別忘得力小幫手牙刷

牙刷。This image was posted by 422737 on Pixabay

牙刷這個不起眼的日常衛生用品，不僅能幫你保持口腔清潔，還另外大有用處；根據專家，牙刷是用來清理家中一些難以到達地方的最佳工具，而且多數情況下，用你淘汰的舊牙刷就可以了。

磁磚縫隙

在相對乾淨整潔的浴室裡，磁磚縫隙的髒東西和霉菌很難令人忽視；雖然市面上有不少專門針對磁磚縫隙或浴缸周圍使用的刷子，但牙刷加上正確的清潔液，就可以幫你清理到更小的地方。

清潔和家庭護理公司Norwex產品開發經理蘭德里(Courtney Landry)建議，清潔磁磚縫隙要用硬毛牙刷；「有時你需要重複兩三次，才能完全清除污垢和污漬；完成後，再用溫水沖洗該區域。」

洗烘衣機

牙刷可以說是清理洗衣機的洗滌劑抽屜和烘衣機的棉絮濾網的最佳工具。Good Housekeeping Institute的家庭照護與清理實驗室執行董事福特(Carolyn Forté)表示：「這些機器的設計很瘋狂，有些可讓棉絨卡在裡面的小縫隙。」牙刷可以幫助去除卡在濾網上絨毛。

珠寶、相框和其他精緻物品

清潔公司Molly Maid總裁莫克(Marla Mock)建議，可用舊牙刷搭配溫和的清潔劑和溫水來清理珠寶、相框和其他精緻物品，確保任何小角落和縫隙都可以清潔得到；當然，這種情況下，你最好選擇用軟毛的牙刷。

電腦鍵盤和遙控器

鍵盤按鍵和電視遙控器按鈕之間的小縫隙，很容易堆積麵包屑和灰塵等髒污，尤其是當你經常在電腦或電視前用餐的話；清潔電腦鍵盤和遙控器，建議先好好搖晃一下這些物品，然後再用牙刷將卡在縫隙中的髒污刷出來；福特建議，還可以用消毒紙巾包住牙刷，來次深層清潔。

廚房水槽

福特指出，牙刷是清除廚房水槽周圍難以觸及的污垢的絕佳解決方案。 它可以輕易進入水龍頭或水龍頭手柄與檯面相交的接縫處以及排水管周圍，如果你的水龍頭是可以拿起來並有轉換噴頭的話，也記得要清洗轉換噴頭。殘留物和硬化的東西黏在上面，都可以用牙刷清掉。