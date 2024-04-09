放屁次數太多 何時該擔心？

示意圖。Image by Darko Djurin from Pixabay

生活消費網站Parade報導，克利夫蘭診所胃腸科醫生克莉絲汀·李（Christine Lee）表示，多數人每天會產生半公升至一公升的氣體，相當於每天放10到20個屁，但她說，一天放屁的次數並沒有固定的標準。

如果覺得自己太常放屁，新澤西州 澤西市的腸胃科醫生拉斯金（Jeffrey Raskin）指出，背後的原因很可能與飲食有關，每天吃的、喝的是導致身體排氣的最大因素。

他解釋說，有些食物較難以消化，因此會讓人放屁。克利夫蘭診所稱，這些食物包括乳製品、小麥或馬鈴薯等澱粉類食物、花椰菜與球芽甘藍（抱子甘藍）等十字花科蔬菜、洋蔥和大蒜等含硫成分較高的食物，以及超加工食品中常見的糖醇類，例如山梨糖醇、木糖醇與赤藻糖醇等。

維吉尼亞州 鎮腸胃科醫生喬索維茲（Kenneth Josovitz）表示，豆類、全穀物與蔬菜等高纖維食物也會增加排氣的可能性。

拉斯金說，另一個禍首是碳酸飲料，它們會將更多的氣體帶入消化道，這代表會有更多的氣體需要排出。

克莉絲汀·李表示，放屁過多的另一個重要原因可能是對食物過敏或敏感。克利夫蘭診所稱，當消化系統無法分解食物時，就會增加排氣；乳糖不耐症與麩質不耐症所引起的乳糜瀉，都很容易引起排氣。

克莉絲汀·李說，如果感覺自己放屁比正常情況多，可能是消化系統紊亂的徵兆，例如小腸細菌過度生長（SIBO）或腸易激綜合症（IBS）。

如患有SIBO，亦即小腸中的細菌過多，會伴隨慢性腹瀉與身體難以從食物中吸收營養的消化不良現象，還可能出現營養不良、骨質疏鬆症與體重減輕。而腸易激綜合症則是一連串影響消化道的症狀，包括便秘、腹瀉、腹痛、排氣和腹脹。

何時需要擔心自己放屁

克莉絲汀·李表示，只是排氣過多、沒有其他症狀，只有在對自己或生活產生困擾時才會成為問題；這時便該尋求醫療救治以獲得改善，或進一步檢查出誘發的因素。

其他跡象如不明原因的體重減輕、食慾不振、排便規律改變、腹痛或便血，便該向醫生報到。拉斯金說，如腹痛難忍或嚴重腹瀉時，應立即就醫。

喬索維茲指出，一般來說，如果每天放屁次數都超過20次，最好去看醫生；此外，如果已調整飲食習慣或其他生活方式來減少排氣，但放屁的次數仍比平時多，也要與醫生討論。