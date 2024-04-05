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研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

本報記者張聲肇／即時報導
匹克球（pickleball）。Photo by Ben Hershey on Unsplash
匹克球（pickleball）。Photo by Ben Hershey on Unsplash

布特納（Dan Buettner）跑遍世界，研究長壽之道20年，發明「藍區」（blue zones） 一詞，說明為何住在這些地區的人，比其他人長壽又健康，他自己也據以培養出5大健康習慣。63歲的布特納告訴CNBC頻道，「我的醫生說，我的健康排名在同齡人當中的前1%。」

哪五大習慣，讓布特納健康、快樂，有助長壽？

一、住到可以走路的城市，善用四周環境

他說，有些人很長壽，並不是因為每天從事的職業，而是因為很會創造環境，要不然就是因為天生的環境不好，迫使他們搬家，搬到最好的地方。

此一發現，鼓舞布特納搬到邁阿密海灘的最南端，「很方便走路的地方」，離海又近，他可常去游泳，要去哪裡，騎腳踏車也容易到。這樣，「我不用特別計畫，就可多多活動過日子。」

二、基本上吃素

布特納不吃肉，飲食98%是植物，盡量在10到12小時內完成進食。「我通常一天只吃兩餐，一餐在近午時分，另一餐在晚上」，差不多早上11點和晚上7點。

他吃很多豆類，因為每天吃一杯豆子的人，比不吃豆子的人多活4歲。他也很喜歡波菜、烤馬鈴薯、豆腐和鷹嘴豆。

三、多社交

研究指出，社交比什麼藥都補，人際關係良好比吃藥更有助長壽。布特納很感謝住處附近隨時碰得到人，雖然白天都在寫作，但夜晚是他的社交時間，「社交互動多在夜間達成。」

他也很喜歡在家作東，「我刻意多花點錢買了可以請客作東的房子。目前我家就有三個客人。」

四、下午五點後絕不工作

布特納有一大避諱：下午五點後，絕不再工作，因為「諸多快樂研究告訴我，下午五點後繼續工作即使可以賺更多錢，也不會讓我更快樂。」因此，要他傍晚五點後還上班，「除非上帝下令。」

過時絕不上工，也是他舒壓的辦法，「五點到囉，該運動、社交去了。」

五、每天必運動

布特納每天都會運動，但他不喜歡太激烈的有氧運動，他的運動包括立式槳板運動（stand-up paddle surfing）、騎單車、匹克球（pickleball）、｢社交瑜伽」、和朋友一起上健身房。

運動又社交了一晚，他每天睡眠八小時，「晚上睡得好，白天壓力小、精神也棒。」

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