裝修廚房？這5工程值得投資

廚房。示意圖。Image by Solomon Rodgers from Pixabay

房地產 經紀人指出，翻修房屋時，廚房是值得投資 的重點，透過在地板、櫥櫃與用色上更新，讓房屋更容易獲得潛在買家的關愛眼神。

在預備翻新房屋時，廚房是明智的投資地方。洛杉磯豪華房地產經紀人麥克尼科(Devin McNichol)說，「廚房和浴室對於潛在購屋者來說，非常有吸引力。」房地產投資客伯恩巴赫(Aaron Bernbach)補充說，「打算出售房屋時，這些是很好的關注重點所在，決定可以將錢花在哪裡。」廚房也是家中最常出入的地方，於是讓廚房地板最容易磨損。伯恩巴赫建議使用中性的白色、淺白色或灰色瓷磚或更實惠的天然木紋豪華乙烯基地板，換掉老舊及過時的地板。

乙烯基木板耐用、易清潔且防水，於是對潛在的購屋者來說非常有吸引力，「透過如此改變可以讓廚房甚至整間屋子變得更有生氣，感覺更明亮，」麥克尼科說。

他補充說，並非最昂貴的升級才能產生最大的效果。「信不信由你，刷上一層新油漆就能讓廚房變得明亮、清新與更加突出，」麥克尼科說。大膽、明亮的顏色具有吸引力，也是非常個人化的選擇，中性色調則更為普遍。伯恩巴赫說，「淺色能反射光線，讓空間感覺更大、更通風。」

使用需要簡單維護的高品質檯面也是一大賣點。伯恩巴赫表示，「單單更換檯面就可提升廚房的整體外觀和感覺，不需要進行額外的升級就可提高房屋的價值。」

廚櫃則是廚房最先引人注意到的東西之一，麥克尼科表示，如果廚房很舊，而且屋主有預算 和時間更換櫥櫃，他贊成更換廚櫃，「我們曾看到屋主成功地將木櫃砂磨、粉刷並更換新的五金零件，這是更經濟實惠的選擇。」

另外，開放式格局多年來一直很受歡迎，房地產經紀人認為，將廚房與餐廳或客廳的空間開放會吸引買家。「如果你有預算、時間和平面圖，拆掉廚房與餐廳或客廳的牆壁，將大幅提升房屋現代感以及預想的出售價格，」伯恩巴赫說道。不過，他也提醒務必先與當地承包商查詢承重牆和許可的問題。假設沒有結構、水電方面的問題，拆除牆壁的成本並非如預期那麼高。