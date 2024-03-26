我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦海軍航空站遭恐攻5死 目的是反對中國投資

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中國人亡

裝修廚房？這5工程值得投資

編譯莊瑞萌／綜合18日電
廚房。示意圖。Image by Solomon Rodgers from Pixabay
廚房。示意圖。Image by Solomon Rodgers from Pixabay

房地產經紀人指出，翻修房屋時，廚房是值得投資的重點，透過在地板、櫥櫃與用色上更新，讓房屋更容易獲得潛在買家的關愛眼神。

在預備翻新房屋時，廚房是明智的投資地方。洛杉磯豪華房地產經紀人麥克尼科(Devin McNichol)說，「廚房和浴室對於潛在購屋者來說，非常有吸引力。」房地產投資客伯恩巴赫(Aaron Bernbach)補充說，「打算出售房屋時，這些是很好的關注重點所在，決定可以將錢花在哪裡。」廚房也是家中最常出入的地方，於是讓廚房地板最容易磨損。伯恩巴赫建議使用中性的白色、淺白色或灰色瓷磚或更實惠的天然木紋豪華乙烯基地板，換掉老舊及過時的地板。

乙烯基木板耐用、易清潔且防水，於是對潛在的購屋者來說非常有吸引力，「透過如此改變可以讓廚房甚至整間屋子變得更有生氣，感覺更明亮，」麥克尼科說。

他補充說，並非最昂貴的升級才能產生最大的效果。「信不信由你，刷上一層新油漆就能讓廚房變得明亮、清新與更加突出，」麥克尼科說。大膽、明亮的顏色具有吸引力，也是非常個人化的選擇，中性色調則更為普遍。伯恩巴赫說，「淺色能反射光線，讓空間感覺更大、更通風。」

使用需要簡單維護的高品質檯面也是一大賣點。伯恩巴赫表示，「單單更換檯面就可提升廚房的整體外觀和感覺，不需要進行額外的升級就可提高房屋的價值。」

廚櫃則是廚房最先引人注意到的東西之一，麥克尼科表示，如果廚房很舊，而且屋主有預算和時間更換櫥櫃，他贊成更換廚櫃，「我們曾看到屋主成功地將木櫃砂磨、粉刷並更換新的五金零件，這是更經濟實惠的選擇。」

另外，開放式格局多年來一直很受歡迎，房地產經紀人認為，將廚房與餐廳或客廳的空間開放會吸引買家。「如果你有預算、時間和平面圖，拆掉廚房與餐廳或客廳的牆壁，將大幅提升房屋現代感以及預想的出售價格，」伯恩巴赫說道。不過，他也提醒務必先與當地承包商查詢承重牆和許可的問題。假設沒有結構、水電方面的問題，拆除牆壁的成本並非如預期那麼高。

房地產 投資 預算

上一則

台灣5塊臭豆腐賣到台幣100元 內行曝「生意超好」：以後會更貴

下一則

搭全球知名豪華火車 環遊世界80天

延伸閱讀

去年這個月份上市的房子 多賣7700元

去年這個月份上市的房子 多賣7700元
租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權
100噸級巡防艇 時隔8年回防太平島 抵達新駐地

100噸級巡防艇 時隔8年回防太平島 抵達新駐地
港撤印花稅 新成屋內地買家達3成 恆基兆業30戶公寓被搶空

港撤印花稅 新成屋內地買家達3成 恆基兆業30戶公寓被搶空

熱門新聞

白醋。Image by NatureFriend from Pixabay

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

2024-03-19 10:24
示意圖。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

2024-03-21 09:25
糙米飯。Image by MYCCF from Pixabay

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

2024-03-18 12:06
紐約州羅徹斯特景色。Photo by Olga Subach on Unsplash

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

2024-03-21 12:28
好市多員工把烤雞取下放在盒中。美聯社

好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食

2024-03-22 10:22
示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay

浴室這4個缺點 恐影響售屋

2024-03-20 10:22

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
海外過退休生活 小心5個隱藏費用

海外過退休生活 小心5個隱藏費用