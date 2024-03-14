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染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

本報記者張聲肇
染上帶狀皰疹（shingles），可能畢生痛苦不堪，因此醫生建議籲50歲以上的人，一定要打這病毒疾病的疫苗。路透
染上帶狀皰疹（shingles），可能畢生痛苦不堪，因此醫生建議籲50歲以上的人，一定要打這病毒疾病的疫苗。路透

染上帶狀皰疹（shingles），可能畢生痛苦不堪，因此醫生建議籲50歲以上的人，一定要打這病毒疾病的疫苗

帶狀皰疹疫苗須打兩劑，但它不像流感或新冠疫苗，每年都要打，打完兩劑就可終身免疫。

中醫稱為纏腰火龍的帶狀皰疹是病毒感染症，通常在身體某部位會引發很痛的疹子，看起來像是一連串的水皰，除了腹部或腰部，在臉部、頸部、甚至眼睛四周圍都有可能出現。

芝加哥西北大學醫學院傳染病專家譚逖娜（Tina Tan, 音譯）醫生說，帶狀皰疹來勢洶洶，不是溫和的疾病。疹子還沒出現之前，皮膚就會出現發癢、刺痛的感覺，這種麻辣刺痛的感覺，即使在疹子消失之後，仍會持續。

譚醫生說，一般而言，疼痛感久了就會消失，但是對某些人，好像永遠都會有疼痛感。

這個長期的痛感，學名叫帶狀皰疹後神經痛（postherpetic neuralgia），專家說，有時候這會讓人痛苦不堪。約10-18%患者會得，而得到的風險及嚴重程度，隨年齡而增長。

CDC說，約三分之一美國人在一生當中，會罹患帶狀皰疹。得過水痘的人，罹患的風險尤其高，因為同一類的病毒隱藏在身體裡，伺機復活。

1980年前出生的人，幾乎都出過水痘。即使你不記得，這種年紀的人，曾經得過水痘的機率很高。

帶狀皰疹疫苗目前只有一種，叫做Shingrix，醫生只推薦給50歲以上的人使用，當然，19歲以上的成年人如果免疫系統不佳，也可接種。

休士頓赫爾曼紀念醫院傳染病專家顏西（Linda Yancey）説，最新的帶狀皰疹疫苗效率很高，「不過，這表示會讓接種疫苗的手臂痛上好幾天。不過，這些副作用和帶狀皰疹比起來，可溫和多了。」

疫苗打了第一針之後，要等二到六個月，才打第二針。好處是，不需再打補強針。譚醫生說，打完兩針之後，一輩子都不用再打了。

疫苗 流感 休士頓

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