亞裔女性不吸菸 罹肺癌比率高 引發研究解疑團

罹患肺癌的亞裔女性中，逾50%的人從未吸菸。（路透）

美國亞裔 女性被發現未吸菸卻罹患肺癌的比率相當高，寄望相關單位投入更多研究以及編列篩檢預算的呼聲也越來越高。

一項加州研究發現，美國肺癌發生率幾乎每個族群都呈現下降，只有非吸菸的亞裔女性族群，反而每年以2%幅度增加。雖然肺癌通常與吸菸相關，但美國病例中有20%都是發生在非吸菸人口身上。在罹患肺癌的亞裔女性中，逾50%的人從未吸菸，華裔與印度裔女性不吸菸卻罹肺癌比率甚至高達80%至90%。

為了解開疑團，舊金山加州大學 (University of California)與紐約大學(New York University)等紛紛投入研究，要找出原因以及如何盡早發現腫瘤 的方法。

去年5月，紐約大學在美國臨床腫瘤醫學會(American Society of Clinical Oncology)公布數據，顯示對不吸菸亞裔女性進行肺癌篩檢的效果，與對年長、多數為白人吸菸者進行篩檢的效果一樣好，甚至更好。

流行病學家高美滋(Scarlett Gomez)就指出，目前對於亞洲女性非吸菸者的研究已確定了烹飪油煙、二手菸、空氣污染和室內燃煤加熱等是風險因素，但對象尚未針對美國亞裔女性。於是她和舊金山加州大學流行病學家鄭愛娜(Iona Cheng)在2021年啟動了「亞裔女性非吸菸者」(FANS)研究，希望找出風險因素。

另外，目前保險通常只為年齡50至80歲且有大量吸菸史的人提供篩檢，幾乎排除了亞裔女性。因此，紐約大學腫瘤學家孫伊蓮(Elaine Shum)在2021年開始自己的臨床實驗，給予1000名非吸菸的亞裔女性肺癌篩檢。初步結果顯示，亞裔女性的肺癌檢測率比原來的全國試驗高，分別為1.5％與1％。她說，「從這些初步數據與其他的研究來看，亞裔女性確實能代表需要篩檢的高風險族群。」

孫伊蓮指出，過去26年時間，國家衛生研究院(National Institute of Health)預算只有0.17%是用於研究亞太裔，她說，「我們常常聽到肺癌患者提到醫生告訴她們不需要篩檢，因為不是高風險族群，」加上對亞裔女性的資料匱乏和研究不足，「肺癌就被忽略了。」