麻州小鎮禁21世紀出生者買菸 可能帶動其他市鎮跟進

麻州最高法院確認小鎮魯克萊恩的法規，就是禁止賣香菸給21世紀出生的人。（路透）

波士頓附近的小鎮魯克萊恩（Brookline）2020年通過一條很不尋常的法規，禁止賣香菸給21世紀出生的人，法規2021年生效，上周還受到該州最高法院的確認，其他市鎮可能起而效尤。

這全國首創的法規若全國風行下去，數十年後的年輕世代，可能會不識香菸雪茄和電子菸為何物。

2018年麻州 州長貝克（Charlie Baker，共和黨）簽署法案，禁止不滿21歲的人購買菸品。

支持布魯克萊恩市法規的人說，州法本來就已授權地方市鎮，訂立各自認為危害健康的產品及銷售對象。

反對人士，尤其是靠販賣香菸營利的小店家，認為這規定和2018年的州法相牴觸，剝奪了21歲以上州 民購買菸品的權利，也會造成兩種成年人的對立—一種可以買菸，另一種卻不可以。

最高法院讚同小城法規的理由，是小城鎮本來就有悠久的禁菸歷史與傳統，目的是縮小吸菸對健康造成的危害。

新英格蘭 方便店與能源行銷商協會會長布瑞南（Peter Brennan）説，協會正在研究是否上訴。他特別不服氣只禁菸卻不禁大麻，一味妖魔化菸品，目的是想領先風潮，當全國第一。

麻州零售商協會會長赫斯特（Jon Hurst）也認為，小市鎮紛紛制定法規不是辦法，對州際貿易更沒道理，地方政府專注辦好教育、治安、垃圾處理等就功德圓滿了。

東北大學法學院公衛倡議研究所所長戈特里卜（Mark Gottlieb）説，布魯克萊恩市該法規的目標是下一代可能成為菸槍的人，不是目前已在吸菸的人。

他說，最高院裁定這條法規合法合憲，再清楚不過地表示，麻州各市鎮大可起而效尤，啟動禁止香菸毒害年輕人的時鐘，不會再受到法律的挑戰。

紐西蘭於2022年通過立法，禁止2009年元旦以後出生的國民購買香菸。