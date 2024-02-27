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手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Photo Mix from Pixabay
示意圖。Image by Photo Mix from Pixabay

現代人已難想像沒有智慧手機的生活，但許多人或許都有這樣的經驗：不小心把心愛的手機掉進游泳池、水槽或馬桶裡。

一直以來，多數人認為把弄濕的手機放進一袋或一碗乾米堆中，將有助吸乾水氣。技術專家已經闢謠，認為純屬道聽塗說；蘋果公司的一份聲明，再度「打臉」這類方法的可信度。

該公司在維護指南Support的網頁中表示，消費者不應把弄濕的iPhone手機放進米堆裡。說明指出，這樣做可能會讓米中的微粒損壞了iPhone手機。

手機網站Metro表示，該項說明是因應一項新的液體檢測（liquid detection）功能而發布的，一旦iPhone被弄濕，這項新的功能會發出警示，提醒手機進水，應停止充電。

如果iPhone手機出現液體檢測的警示，蘋果建議這樣做：

1. 拔下手機充電線。

2. 在手機與連接線完全乾燥前，不要再充電。

3. 為儘速清除手機多餘的水分，可將接口朝下、用手輕拍手機，並將之放置通風乾燥處。

4. 至少30分鐘後，再試著將手機充電。

5. 如果再次出現警示，繼續將手機放在通風乾燥處，因為可能需要一天的時間才能完全乾透；在此期間，可以試著再為手機充電。

iPhone 檢測

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