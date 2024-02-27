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孩子的第1支手機 愈晚給愈好

編譯俞仲慈／綜合報導
耶魯大學心理學教授勞莉·桑托斯建議家長，如果真心希望子女未來擁有幸福成功的生活，手機給得愈晚愈好。(美聯社)
耶魯大學心理學教授勞莉·桑托斯建議家長，如果真心希望子女未來擁有幸福成功的生活，手機給得愈晚愈好。(美聯社)

許多父母都有一個疑問，在孩子幾歲時才是給第一支手機的最佳時機？在耶魯大學(Yale University)開設史上最受歡迎「快樂學」(The Science of Well-Being)的心理學教授勞莉·桑托斯(Laurie Santos)建議家長，如果真心希望子女未來擁有幸福成功的生活，正確答案是：「手機給得愈晚愈好。」

根據非營利組織Common Sense Media在2019年的一份報告，擁有手機的8至12歲兒童每天花在手機的時間不到五小時，但是青少年每天花在手機的時間近八小時，至於年輕人則多半利用手機瀏覽社群媒體或觀看影片。

身為心理學家的桑托斯也強調，長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。

Make It在今年5月間報導，社群媒體的氾濫導致許多孩子深陷網路霸凌、仇恨言論以及歧視的壓力。 即使適合兒童觀賞的YouTube影片也可能包含惡意、令人不安或涉及不當的議題。

兒福組織Wait Until 8th建議家長在子女就讀八年級以前，不要讓他們使用智慧型手機，有助於減少焦慮和憂鬱、延長睡眠時間、提升睡眠品質，並有更多時間從事戶外活動、鍛鍊身體。

桑托斯還強調父母以身作則的重要性：「如果家長經常玩手機，很難對子女解釋為何孩子不能有手機。」

心理學家強調，長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機給孩童帶來的影響與成年...
心理學家強調，長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機給孩童帶來的影響與成年人大不相同。(美聯社)

社群媒體 耶魯大學 智慧型手機

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