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這個運動 不單長肌肉也養骨

編譯莊瑞萌／即時報導
舉重。Photo by Yulissa Tagle on Unsplash
舉重。Photo by Yulissa Tagle on Unsplash

許多人透過舉重來增強肌肉和塑造身體線條，但其實舉重也是一種促進骨骼健康的運動，可以減少因骨質疏鬆症而引起骨折風險。

當骨質和礦物質密度降低時，就會發生骨質疏鬆症，天然骨骼具有微小孔洞，但隨著密度降低，孔洞擴大，變得較弱，就會增加斷裂的風險。因此，即使輕微的壓力也可能導致骨折。國家衛生院(National Institute of Health)指出，骨折好發於髖骨、手腕或脊椎。不過，好消息是骨頭是活的，而且其密度可以改善。

哈佛健康出版社的報告指出，在美國，約有800萬名女性及200萬名男性有骨質疏鬆症，導致每年發生超過200萬件骨折意外，「髖部骨折通常最為嚴重，10人中就有6人摔斷髖骨後，就無法完全恢復到以往的獨立狀態。」

預防出現骨質疏鬆症，以及當症狀出現需重建骨骼最佳解決方法之一就是舉重。

「數十年來，對患有骨質疏鬆症的人來說，傳統建議是進行輕緩運動，不要太過激烈。」葛瑞菲斯大學(Griffith University)貝克(Belinda Beck)教授說，「大家一直認為解決骨質疏鬆症的運動方式就是盡量不要摔倒。因此，平衡和穩定性的運動被優先考慮，重點就是是預防跌倒，但這類型的運動並無助於建立新的骨骼。」

貝克指出，骨骼在建立的過程中，受到壓力時骨頭就會彎曲，而重物施加壓力。儘管骨骼看起來堅固，但那些小孔是透過通道相連，當骨骼彎曲時，流體會觸發骨骼的壓力感應器，發送建立骨骼的訊息。

而且無論年齡多大，都可以透過舉重來重建骨骼。哈佛文章指出，「研究顯示，重量訓練期間對骨頭推拉施壓，可減緩骨質流失，甚至可以促進骨質生長。對骨頭施加壓力的活動，能促使建骨細胞採取行動，形成較強健、密度較高的骨骼。」 

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