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傻傻掃QR碼 當心個資外洩

編譯潘勛／綜合報導
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(Quick-response code, QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，QR碼存有連結等其他資訊，透過智慧手機鏡頭便可讀取，今天廣獲運用於各種生意，如餐廳及許多零售業者。「內線情資」(Insider Intelligence)指出，今年用手機掃描QR碼的消費者超過9400萬。

FTC警告說，雖然QR碼給消費者幾許便利，幫忙企業做生意，但也給居心不良的人偷走消費者個資的鬼祟工具。

FTC報告指出，身分被竊，對被害人財務造成極大破壞，經常追索無門。竊賊取得被害人個資，可以清光銀行帳戶、盜刷信用卡、偷設新的水電帳戶，甚至用別人的健保去就醫。

有些案例，竊賊被警方逮捕時，甚至還會用被害人的姓名應訊。想知道自己的身分有沒被盜，可以審視銀行帳號是否有不明提款紀錄、信用卡是否有莫名其妙增加開支。

詐騙犯有時會把自己的QR碼放在常見地點，如公共停車收費站、音樂會場、停車場、公開分發的傳單、腳踏車共享掃描架。他們有時會用自己的QR碼蓋住合法商家的，以竊取個資，其他詐騙手法還有透過不請自來的簡訊或電子郵件，要人掃描QR碼。

掃描QR碼之前，多想一下，可預防碰到惡性QR碼而致個資被竊。假如一個QR碼無預期自己出現，先檢查一下，若是含有字母拼寫錯誤的連結，就可能是詐騙。

即使一則簡訊、電子郵件似乎來自合法商家，但不期而至，也要小心，不如用電話或上線直接洽詢該公司。要記得更新手機軟體，始終保持作業系統在最新版本，用很強的密碼保護線上帳戶，另使用多重認證，確保只有你自己才能取用個人帳戶。

QR碼給消費者許多便利，同時幫忙企業做生意，但也給居心不良的人偷走消費者個資的鬼...
QR碼給消費者許多便利，同時幫忙企業做生意，但也給居心不良的人偷走消費者個資的鬼祟工具。(路透)

信用卡 健保 字母

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