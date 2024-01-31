保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

示意圖。Photo by Anna Pelzer on Unsplash

商業內幕（Business Insider）報導，一名頂尖的營養專家分享了他為保護腸道健康而採行的方法，包括每周食用多達30種植物以及發酵食品。

腸道健康被認為對人的整體健康非常重要，因為腸道微生物群與身體有著共生關係，並在其功能中扮演關鍵角色；而我們所吃的食物，會影響這些微生物的健康。

研究腸道微生物群的英國流行病學家斯佩克特（Tim Spector）日前在社群媒體 Instagram分享的文章中指出，他最常被問及如何照顧腸道健康，而他總是回答遵守以下這5個原則：

1. 每周吃30種植物

斯佩克特說，他會在一周內吃30種不同的植物，因為吃的植物種類越多，腸道的微生物群便能越多樣化。一些研究指出，腸道微生物群的多樣性與長壽、整體健康良好有關。

斯佩克特說，一周吃30種植物看似很多，但如果把堅果、種子、豆類、全麥、香料、香草植物、水果與蔬菜都算在內，就變得容易許多。

2. 選擇五顏六色蔬果

斯佩克特表示，盡可能多食用色彩鮮艷的水果與蔬菜，可以滋養腸道中的各種微生物，它們在健康上各有不同的功能。

斯派克特說，植物的顏色來自多酚（polyphenols），它們就像腸道的「火箭燃料」，能為好菌提供營養。他同時建議，食用那些帶有苦味或酸味的植物，例如咖啡 、特級初榨橄欖油與莓果。

3. 每天吃點發酵食品

斯佩克特還吃發酵食品。他引用的一項2021年的研究顯示，在17周內吃大量發酵食品與增加腸道微生物多樣性、降低發炎指數有關。

斯佩克特分享他喜歡在冰箱放些自製的「發酵實驗」，包括水克菲爾（water kefir）、優格、鄉村起司、泡菜、果醋飲料與康普茶（kombucha）。

4. 讓腸道適度休息

斯佩克特說，白天保持在10至12小時內進食，有助於讓微生物在夜晚有12至14個小時的時間「睡個好覺」。這可使特定微生物清理腸道內壁，維持腸道健康。

5. 少吃「超加工」食品

斯佩克特的最後一個建議是減少食用「超加工」（ultraprocessed）食品。根據食品加工程度進行分類的新評量法顯示，超加工食品是用難以在家自製的方式所生產出的，無法辨識食材成分；大量食用超加工食品與各種健康問題有關，包括增加罹患癌症 與失智症的風險。