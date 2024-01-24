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發現家中水管凍住？馬上做這件事

編譯周靜芝 / 即時報導
如果知道低溫天氣即將來襲，打開水龍頭、持續讓少量的水流出，可有助於預防水管結凍。Photo by Imani on Unsplash
如果知道低溫天氣即將來襲，打開水龍頭、持續讓少量的水流出，可有助於預防水管結凍。Photo by Imani on Unsplash

數百萬美國人近日正經歷嚴寒低溫與冬季風暴，CBS新聞稱，寒冷天氣會導致水管凍結等危險，如果居住的地區受到風雪影響，致家中水管結冰，以下是專家提供的解凍水管方法。

水管凍結時應立即採取的措施

能源部表示，當南部各州的氣溫降至華氏20度時，水管就會開始凍結。當水結冰時，水管便可能爆裂。

如果在大冷天打開水龍頭，發現只有極少量的水流出，那麼水管很可能已經凍結。美國紅十字會指出，這種情況更可能發生在暴露於室外低溫、從地下進入家中的外牆水管。

想要解凍水管時，紅十字會建議，將水龍頭打開一段時間，當水能流過水管時，可有助於融化水管中的冰。

如何解凍已結冰的水管

可以使用家中常見的熱源來解凍結冰的水管，例如在凍結的水管周圍裹上熱敷墊或用吹風機的熱風都會有幫助。紅十字會建議，也可以在凍結的水管前放置室內空間加熱器，或用熱毛巾包住水管，但不要使用噴燈、天然氣加熱器或炭烤爐等明火設備。

Milestone居家服務公司水管工巴特勒（David Butler）指出，解凍水管時，應持續加熱，直到出水充足為止；即使在華氏25度低溫下，也足以讓水管解凍，恢復正常供水。如果能找到凍結的水管，上述方法就能奏效；但是如果無法找到，就需要請水管工了。

疾病防治中心（CDC）表示，另一種慢慢解凍水管的方法是讓家中暖氣開著，並打開廚房、浴室水槽下的櫥櫃門，盡量讓水管暴露在熱氣中。巴特勒說，注意要將櫥櫃完全清空，裡面不能有任何可燃物，並與這些物品保持至少兩英尺距離。

如何預防水管再度結凍

紅十字會表示，如果知道低溫天氣即將來襲，打開水龍頭、持續讓少量的水流出，可有助於預防水管結凍。

此外，無論白天或夜晚，保持家中溫暖，打開櫥櫃讓水管接觸暖空氣也能收效。紅十字會指出，雖然要付更高的暖氣費，但水管爆裂的代價會更高。巴特勒也表示，寧可浪費水，也不要讓水管結凍爆裂。

如果冷天時不在家，要將室內溫度維持在不低於華氏55度。靠近室外區域（車庫或閣樓）的水管更容易結冰，確保車庫門關閉並加裝絕緣材料，民眾可以在家居賣場買到可讓水管保溫的絕緣材料。

低溫 疾病防治中心 能源部

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