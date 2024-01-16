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診所烏龍 法拉盛亞裔夫妻生出白人雙胞胎 和解獲賠

記者何卓賢／綜合報導
一對亞裔夫妻2018年在加州一家試管嬰兒診所接受治療，卻因診所誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內，而生出白人男嬰；雙方上個月以賠償和解。圖為示意圖，非當事人。(路透)
一對亞裔夫妻2018年在加州一家試管嬰兒診所接受治療，卻因診所誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內，而生出白人男嬰；雙方上個月以賠償和解。圖為示意圖，非當事人。(路透)

紐約市法拉盛一對亞裔夫婦幾年前花10萬元做試管嬰兒懷孕，卻生出一對白人男嬰，測基因發現竟還來自不同父母，原來是試管嬰兒診所搞烏龍，意外將兩個白人家庭的胚胎置入亞裔妻子體內。近日，這對亞裔夫婦和診所打官司多年後終於達成和解，並將獲得一筆數目不詳的賠償金。

為了保護隱私，這對夫婦在法庭文件中以 Y.Z. 和 A.P. 姓名首字母代稱。2018年，夫婦前往加州，並在試管嬰兒診所Cha Fertility Clinic花費10萬元做試管嬰兒。在治療過程中，夫妻獲得了八個健康的胚胎，並被告知懷上了一對雙胞胎女兒。

A.P. 懷孕過程中進行嬰兒超聲波檢查時，超聲波醫師稱她懷的是兩個男孩，這讓夫婦感到困惑，但診所的總監多次向他們保證沒有差錯，A.P. 懷的就是雙胞胎女孩。

2019年3月，謎題終於揭開：A.P. 產出一對白人男嬰。診所調查後發現，因為一場「意想不到的烏龍」，A.P. 生出的並非自己的孩子，胚胎來自其他夫妻，被錯誤置入她的體內。Y.Z. 和 A.P. 最後在法院的命令下，將這對男孩分別歸還給他們有血緣關係的父母。

英國衛報報導，A.P. 產下的其中一個白人男嬰，有血緣關係母親是安妮·馬努基揚(Anni Manukyan)。A.P.、安妮·馬努基揚，以及另一個白人男嬰的母親，在A.P. 置入胚胎的當天同時都在診所內；而同樣去做試管嬰兒的安妮·馬努基揚，被錯誤置入第四對夫妻的胚胎，但在懷孕過程中流產。

在A.P. 生產過後，男嬰完成DNA測試，安妮·馬努基揚才意外收到電話通知說她的親生男嬰已出生。

安妮·馬努基揚回憶，她和丈夫終於從 Y.Z. 和 A.P. 手上接回自己的男嬰時，「我們四個都哭得很慘。他們一直在說，『很抱歉，真的很抱歉。』」

安妮·馬努基揚也提告了該診所，並且在2019年10月和解，獲得一筆賠償金。

有線電視新聞網(CNN)報導，這對亞裔夫婦在2019年7月對診所提出包括醫療事故、疏失等14項指控。上月，這對夫婦和診所達成和解，將獲得一筆數額未被公布的賠償金。

安妮·馬努基揚通過試管嬰兒懷孕，胚胎卻被置入來自法拉盛的亞裔女子體內。圖為安妮·...
安妮·馬努基揚通過試管嬰兒懷孕，胚胎卻被置入來自法拉盛的亞裔女子體內。圖為安妮·馬努基揚和丈夫阿肖特·馬努基揚。(美聯社)

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