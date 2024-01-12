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前列腺癌「選擇性手術」就是要手術

編譯陳韻涵／綜合報導
專家指出，前列腺癌屬於緩慢進展的癌症。圖為一名研究人員透過顯微鏡觀察與前列腺癌有關的細菌。(美聯社)
專家指出，前列腺癌屬於緩慢進展的癌症。圖為一名研究人員透過顯微鏡觀察與前列腺癌有關的細菌。(美聯社)

國防部長奧斯丁罹患前列腺癌並接受「選擇性醫療程序」(elective medical procedure)，醫師說明選擇性手術其實是指非緊急的處置時機。

院方表示，奧斯丁接受前列腺切除術(prostatectomy)，切除全部或部分前列腺。

國家廣播公司(NBC News)報導，「選擇性醫療程序」中的「選擇性」讓人覺得此手術非必要，但其實是指動手術的時機；簡單而言，任何無關醫療緊急情況的手術，都屬於選擇性手術。

芝加哥西北紀念醫院(Northwestern Medicine in Chicago)泌尿科主任、波斯基泌尿科癌症研究所(Polsky Urologic Cancer Institute)所長薛弗(Edward Schaeffer)舉例，闌尾炎手術與膽囊破裂手術屬於緊急手術。

約翰霍普金斯醫學院(Johns Hopkins Medicine)表示，選擇性手術不表示可以不動手術，而是可以預先安排。

新澤西州哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)泌尿科主任史帝弗曼(Michael Stifelman)表示，選擇性手術「無論是今天做，或是六周後做都沒差，結果是一樣的。」

史帝弗曼說，前列腺癌手術即是一例，「前列腺癌在許多病例中，是一種緩慢進展的癌症，就算拖四到六周再治療，也不會改變治療效果」。

官員表示，奧斯丁很早發現罹患前列腺癌症，預後不錯；預後是指醫生依據病人當前狀況推估未來治療後可能的結果。

前列腺癌症基金會(Prostate Cancer Foundation)執行長萊恩(Charles Ryan)說，早期診斷出罹癌的病患有很多選擇，包括「積極檢查，即驗血後接受磁振造影(MRI)掃描，或動手術切除前列腺，或接受放射性治療與荷爾蒙治療，或單做放射性治療」。

一名男模在2023年2月紐約時裝秀活動中，穿著背部印有「對抗癌症」標語的夾克，以...
一名男模在2023年2月紐約時裝秀活動中，穿著背部印有「對抗癌症」標語的夾克，以宣導對前列腺癌的認識。(美聯社)

癌症 奧斯丁 新澤西州

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