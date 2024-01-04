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聖誕樹農場野生動物棲息 意外促生態變好

記者張聲肇／綜合報導
專家指出，種植聖誕樹的農場可提供野生動物棲息，讓生態環境變好。圖為賓州Sugarloaf一處聖誕樹農場。(美聯社)
專家指出，種植聖誕樹的農場可提供野生動物棲息，讓生態環境變好。圖為賓州Sugarloaf一處聖誕樹農場。(美聯社)

種植聖誕樹的農場可提供鳥類等野生動物棲息，讓生態環境變好；這是新罕布夏森林保護學會栽種香杉、菲沙杉(Fraser firs)等聖誕樹幾年後，園主曼利(Nigel Manley)注意到的意外發展。

他說，到了春天，小樹四周，南美移民過來的刺歌雀(bobolinks)在地面築巢，雙領鴴( killdeer)和丘鷸(woodcocks)在空地上求偶；鹿媽媽帶著小鹿躲在草叢後面啃草；太平鳥(waxwings)和知更鳥在較老的樹上結巢；地底的老鼠和田鼠引來狐狸、紅隼(kestrels)等掠食動物伺機捕獵。

氣候變遷引發憂慮，樹木的冷卻效應和供氧作用特別受重視的時代，砍樹可能是大忌，但環保人士看到種植聖誕樹的生態好處，大力支持就近栽種。

麻州大自然保護協會森林生態學者芬頓(Andy Finton)說，聖誕樹栽植場的作用很像年輕的森林；全國聖誕樹協會發言人賽德巴藤(Jill Sidebottom)說，每收割三棵聖誕樹通常馬上會種回去兩到三棵，通常不再耕種的田，才會拿來種聖誕樹，綠地還是綠地。

芬頓說，聖誕樹從大氣層吸收二氧化碳，有清潔空氣的作用，通常還能清潔水源，也讓地面保持未開發狀態，不會變得水分空氣無法滲透，也讓地主有經濟的誘因。她說，在房地產開發商快速砍伐天然林地之際，栽種樹木的農場還可提供野生動物居住的環境。

德國研究發現，針葉樹林可當作四種瀕危農田鳥類的庇護所：紅雀、林鷚、雲雀、金翼啄木鳥；像蜜蜂等傳播花粉的昆蟲也喜歡植被多的地方。

愛阿華州Cumming一處聖誕樹農場，樹枝上堆滿積雪。(美聯社)
愛阿華州Cumming一處聖誕樹農場，樹枝上堆滿積雪。(美聯社)
專家指出，種植聖誕樹的農場可提供野生動物棲息，讓生態環境變好。圖為緬因州Frye...
專家指出，種植聖誕樹的農場可提供野生動物棲息，讓生態環境變好。圖為緬因州Fryeburg一處聖誕樹農場。(美聯社)

氣候變遷 麻州 房地產

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