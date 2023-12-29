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研究：房租負擔過重 竟會提高早死機率

編譯周靜芝 / 即時報導
一項發表在「社會科學與醫學」（Social Science & Medicine）期刊上的最新研究指出，房租負擔過重的租屋者可能面臨更高的早死風險。美聯社
一項發表在「社會科學與醫學」（Social Science & Medicine）期刊上的最新研究指出，房租負擔過重的租屋者可能面臨更高的早死風險。美聯社

CNBC報導，一項發表在「社會科學與醫學」（Social Science & Medicine）期刊上的最新研究指出，房租負擔過重的租屋者可能面臨更高的早死風險。

普林斯頓大學與人口普查局（U.S. Census Bureau）經濟研究中心的研究人員指出，在2000年，房租佔收入50%的人與房租佔收入30%者相比，在未來20年內死亡的機率可能提高9%；與此同時，將收入70%用於支付房租者，死亡機率恐增加12%。

該研究主要作者、普林斯頓大學博士後助理研究員葛雷茲（Nick Graetz）表示，他們對房屋支出與死亡風險之間的關係之大感到意外；這是個嚴重的問題，因有很多人受到房租上漲的影響，而且這種情況並非特例。

房租上漲速度遠超過薪資增加幅度，使得一般美國租屋者要為住房付出收入的30%或更多。2019年，收入低於3萬元的租屋家庭中，每5戶就有4戶感到負擔沈重。

葛拉茲說，住房是美國家庭的主要支出，隨著房租上漲，家庭會削減其他開銷，包括會影響健康的生活必需品。例如，將收入30%至50%用於支付房租的有子女貧困家庭，與類似無房租負擔的家庭相比，在醫療保健上的支出減少了57%，在食品上的支出減少了17%。

除了負擔不起房租的後果外，研究人員還發現，即使是受到驅逐威脅，死亡率也會增加19%，而收到驅逐判決則可能與死亡風險增加40%有關。

研究指稱，租屋者被驅逐，是一連串痛苦的開端，不但將使醫療補助等社會安全福利遭取消，還可能導致失業與其他一系列負面結果；遭房東驅逐，會使個人長期處於居住不穩定狀態，包括無家可歸及壓力劇增，進而導致身心健康受創。

此外，遭到驅逐也可能增加罹患傳染病的風險，這類情況在新冠疫情期間屢見不鮮。即使只是有被驅逐的記錄，也會局限未來獲得安全、穩定住房的機會，對健康造成一定程度的影響。

社會安全福利 人口普查 疫情

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