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讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

編譯周靜芝 / 即時報導
許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)
許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。(Pexels)

許多人在浴室的瓷磚上花了大筆錢，但沒多久就發現，瓷磚的清潔更是一項挑戰。首先，由於浴室長時間潮濕，瓷磚很容易發霉，但要清除這些黴菌，還不能使用腐蝕性強的清潔劑，以免損壞了瓷磚。

裝潢設計網站Apartment Therapy報導，專門的浴室清潔劑所費不貲，尤其如果每周至少清潔一次的話。該網站訪問了房產仲介，詢問他們是否有其他快速、有效、實惠的解決方案；結果發現，住家附近雜貨店裡賣的白醋，就是清潔浴室的最佳聖品。

Agent Advice的卡瑞爾（Perrin Carrell）說，醋是種很好用的萬能清潔劑，可以用來擦亮窗戶、鏡子和浴缸，尤其是瓷磚。它還能有效去除黴菌，比市售清潔劑更好用。這是因為白醋中含有的醋酸，是種強效化合物，能以超強速度溶解礦物質沈積物、污漬、油脂與積垢。由於白醋不含染料，不會弄髒表面或留下痕跡；如果用深色的醋，就會出現這些問題。

在任何超市或亞馬遜目標百貨沃爾瑪的網站都可輕鬆找到一瓶白醋，價格不會超過兩、三元；且使用前需要稀釋，一瓶可用上許久。要製作稀釋的白醋溶液，可將半杯白醋與等量的溫水混合、裝入有噴頭的容器中，搖晃、混合均勻後，將溶液噴在浴室瓷磚或任何發霉的地方，再立即用濕拖把或超細纖維布擦拭，自然晾乾即可。

卡瑞爾提醒，用白醋清潔磁磚須注意的是，如果使用不當，可能具有腐蝕性，因為有些磁磚表面是不能使用白醋的。他指出，白醋是種很好的天然除菌劑，作為瓷磚清潔劑功效頗佳，但他不會噴灑在大理石、花崗岩或洞石等天然石材的瓷磚上。這些較軟的石材表面，較為脆弱且較多隙縫，醋中的酸性物質會與石材中的碳酸鈣發生作用、侵蝕它們；在這種情況下，最好購買專門針對這些特定材質的清潔劑。

此外，白醋的氣味刺鼻。卡瑞爾提供一些可減少白醋氣味的小竅門：例如在溶液中加入精油、在使用後用清水充分沖洗表面、使用風扇或打開窗戶。

目標百貨 亞馬遜 沃爾瑪

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