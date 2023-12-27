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背負嬌貴、難搞汙名 種山茶花其實不難

編譯周靜芝 / 即時報導
中國品種茶梅（sasanqua） 'Long Island Pink' 。美聯社
中國品種茶梅（sasanqua） 'Long Island Pink' 。美聯社

山茶花（Camellias）素有「冬季花卉皇后」美稱，但卻因為某些因素，也被冠上「難伺候」的惡名。美聯社報導，山茶花確實容易感染真菌疾病與遭遇介殼蟲害，但許多其他植物也如此；它們同樣不喜歡鹽霧腐蝕、氣溫驟變或過度灌溉。

不過，其實稱不上嬌貴的山茶花，花期長、香味濃郁，對環境的要求並不高：它們適合種植在肥沃、排水良好的土壤中，保持濕潤，但不能太潮濕，每年花期之後，應立即用酸性土壤生長植物專用的肥料施肥一次。

此外，每年用約一英吋高的堆肥來補充表土，便可有效增加養分，但應避免過度施肥或將山茶花種植在大樹下，因為大樹可能會破壞它們的生長條件。

園藝專家指出，山茶花通常不需要大規模地修剪，但如果有必要，應在花期結束後立即進行。清除可能影響花蕾生長的老莖、枯枝；如果需要，還可加以修剪以決定樹型與大小。

被列為「阿拉巴馬州花」的山茶花，最常見的兩個品種是日本山茶（japonica）和原產於中國的茶梅（sasanqua）。兩者都是常綠的亞洲本土品種，可單獨或成排種植，還可以作為庭院邊界的灌木叢或當作樹籬。

日本山茶在早春開花、枝葉濃密、呈金字塔形，可長至高6-12英尺、寬5-10 英尺。這個品種的山茶可開出白色、粉色、紅色、黃色和淡紫色的花。

日本品種山茶花（japonica）'Winter's cupid'。美聯社
日本品種山茶花（japonica）'Winter's cupid'。美聯社

同一家族的茶梅在秋季開花，單瓣、半重瓣或重瓣的粉色、白色的花朵，是初冬花園一道美麗的風景。茶梅比日本山茶更耐日照，只要將土壤保持濕潤，雖然病蟲害較少，但仍無法倖免。

這兩種山茶花都喜生長在pH值6.0至6.5間的微酸性土壤，種植前要對土壤進行檢測，必要時加入泥炭蘚（peat moss）或元素硫來降低pH值，或加入白雲石灰來提高pH值。使用時可依包裝說明進行調配。

日本品種山茶花（japonica） 'Pink perfection' 。美聯社
日本品種山茶花（japonica） 'Pink perfection' 。美聯社

日本 阿拉巴馬州 檢測

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