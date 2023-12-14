獨自健行摔倒重傷 這個裝置救了他

蘋果手表。美聯社

喬治亞州 的一名徒步旅行者稱，今年稍早，他在山徑上不幸摔倒時，幸好蘋果手表（Apple Watch）的一項功能即時救了他一命。

戶外用品消費指南Adventure報導，梅納德（Mike Menand）於今年初帶著兩隻狗在亞特蘭大 北邊的查特胡奇河國家遊憩區（Chattahoochee River National Recreation Area）健行時，他的狗被可能是土狼的動物驚嚇到，將他撞倒並拖出山徑，導致他受了重傷。梅納德表示，他無法拿到手機，因為手機被壓在身體下方的口袋裡。他不知道自己會在那裡躺多久，只知無法動彈、也無法起身，當下覺得痛苦萬分。

幸運的是，梅納德的蘋果手表事先有開啟「跌倒偵測」（fall detection）功能，當手表的加速計偵測到佩戴者跌倒並受到撞擊時，會發出警示音並跳出回報現況畫面，如果超過1分鐘沒有反應，便會自動撥打119求救，同時通知設定的緊急聯絡人。

據瞭解，該地區的部分地勢十分險惡，就在梅納德發生事故幾個星期後，一名 46歲婦女在山徑附近小路遛狗時摔死；梅納德認為，如果沒有蘋果手表的功能，同樣的遭遇也可能發生在他身上，因為自己一個人，周圍杳無人跡，沒有人知道他在哪裡。

這是今年第二次獲報「跌倒偵測」功能救了登山健行者一命。7月，一名挪威越野跑者在摔倒時嚴重受傷，肋骨多處骨折並刺穿肺部，這表示他無法使用手機，但可以用他的手表求救。

要在蘋果手表設置「跌倒偵測」功能，可以打開iPhone手機的Watch應用程式，然後輕點「我的手表」、接著輕點「SOS緊急聯絡」（Emergency SOS）並開啟該選項。如果個人資料中年齡設定為55歲或以上，該選項將默認開啟；但年齡為18歲或以下者，則無法使用。

Garmin智慧運動手表的「事故檢測 」（Incident detection）功能與此類似，但不是撥打緊急救援，而透過Garmin Connect應用程式中設定的緊急聯絡人發送簡訊，包括以GPS追蹤的位置。要進行這項設定，可開啟應用程式，從主選單中選擇「安全和跟蹤」（Safety and Tracking），接著輸入希望接收求救信息的聯絡人資料；然後須向聯絡人發送一則簡訊，確認他們「接受」。