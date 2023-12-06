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4種家用品 勿用洗碗精清潔

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Kampus Production from pexels
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洗碗精有溫和的去油汙能力，是最萬用的清潔工具之一，但並非所有物品都適合用洗碗精清潔，以下是The Spruce Eats網站介紹，四種應該避免以洗碗精刷洗的家用品。

木製家具

Muffetta’s Domestic Assistants的老闆克魯格(Muffetta Krueger)表示：「洗碗精會除去用以保護木製家具的天然油脂和護木漆，這會導致乾燥、變色，可能對木材造成長期損害。」

木製家具應該以專門的木質保養清潔劑或一塊沾濕的超細纖維擦拭布清潔，無論使用哪一種工具，記得在清潔完成後讓表面保持徹底乾燥，以防止多餘的水分損壞木材。

鑄鐵炊具

克魯格指出，洗碗精可以輕鬆分解鑄鐵鍋具上的塗油層(seasoning)，而塗油層對於鍋具的不沾特性相當重要；此外，用洗碗精清洗還可能導致鑄鐵鍋生鏽。

清潔鑄鐵鍋具應使用熱水和鑄鐵鍋刷具，若有頑固的斑點殘留，可以在上面加一點食鹽，再以乾紙巾去除。

天然石材料理台

大理石或花崗岩等天然石材料理台並不完全適合用洗碗精清潔，據Ministry of Cleaning老闆普雷娜·傑恩(Prerna Jain)表示，某些洗碗精含有酸性成分，可能會損害天然石材的表面，因此最好也避免使用其他酸性清潔劑，如醋、檸檬等。

更安全的選擇是使用專用的中性大理石或花崗岩清潔劑，也可以使用溫水和超細纖維擦拭布，或是滴上幾滴極溫和、非酸性的洗碗精。

骨董或精美瓷器

傑恩指出，洗碗精對精細的玻璃來說同樣過於粗糙，可能還會留下難以去除的肥皂殘留物，應選擇更安全的方法，使用溫和的醋和溫水刷洗，並輕柔擦拭特殊的玻璃器皿和餐具。

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