服減肥藥Wegovy後 不再大吃大喝

對於服用類似Wegovy等藥物控制體重的美國人來說，節日可以不再大吃大喝。(美聯社)

感恩節揭開年底連續假期親友團聚慶祝、享用大餐的序幕，也是最易增加體重的季節，但拜減肥藥「Wegovy」等藥物之賜，體重過重或有心看緊身材的人改變對食物的看法，節慶不再大吃大喝。

65歲的克勞蒂亞‧斯特恩斯(Claudia Stearns)幼時力抗肥胖 ，她此生大多時候害怕感恩節等節慶，不僅憎恨自己無法克制假期暴飲暴食，節日過後更懊悔吃太多。

斯特恩斯利用低劑量的糖尿病 藥物Wegovy減掉近100磅之後，自述「食物噪音」(food noise，形容想進食的慾望)在她的腦袋裡變得非常微小。

斯特恩斯說：「我去年終於可以享受美食，專心與親友聚會，聚焦每日的喜悅，這是嶄新的體驗。」

節慶團聚免不了山海盛宴，而數百萬名飽受肥胖困擾的美國人試圖取得Wegovy；醫療專家與消費者表示，Wegovy改變的不只是服用者的飲食習慣，也轉換了服藥者對食物的看法。

對某些服藥者而言，Wegovy強化了他們對飲食的心靈控制；另有人認為此藥增強節慶期間的社交喜悅，不再以食物為核心。

丹佛健康醫療中心(Denver Health)內分泌科主任貝塞森(Daniel Bessesen)說：「這真的改變了服藥者人生中的許多事，從聚焦食物變得不在意。」

Wegovy原用以治療糖尿病，如今則成為減肥新利器，其強大的模擬激素在服用者進食後啟動以調節食慾，同時「溝通」腸道和大腦之間的飽足感。

研究顯示，服用Wegovy的人可減輕15%至25%的體重。

華盛頓大學(University of Washington)新陳代謝、糖尿病與肥胖專家史瓦茲(Michael Schwartz)說：「這就是Wegovy的運作機制，降低食物的獎勵。」

斯特恩斯2020年接受減重 治療，透過這種克制飲食慾望的方式，她不再於感恩節暴飲暴食。她說：「雖然沒有飽的感覺，卻感受到滿足。」

許多服藥者對於能夠更有效的控制飲食感到欣喜，就算身邊充斥節慶氣氛也無動於衷。