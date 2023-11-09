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不是馬桶 浴室最髒的三個地方竟是…

編譯周靜芝 / 即時報導
一般人都會認為浴室最髒的地方就是馬桶，但非營利組織SafeHome的一項實驗顯示並不盡然。(Pexels@Charlotte May)
一般人都會認為浴室最髒的地方就是馬桶，但非營利組織SafeHome的一項實驗顯示並不盡然。(Pexels@Charlotte May)

一般人都會認為浴室最髒的地方就是馬桶，但非營利組織SafeHome的一項實驗顯示，浴室細菌最多的兩個地方是浴簾與淋浴間地板。該項實驗結果發現，大多數人認為浴室中最髒的地方是馬桶，但實際上淋浴間比馬桶髒60倍；而在浴簾和淋浴間地板之後，細菌第三多的地方是牙刷柄。

居家設計網站House Digest指出，淋浴間之所以充滿細菌，是因為它們幾乎總是潮濕的。細菌喜歡在溫暖、潮濕的環境中生長，而淋浴間正提供了這樣的條件；這也就是為什麼浴室裡的浴缸周圍經常會發現黴菌的原因。

其實，浴簾比想像的更容易清洗。浴簾兩種主要材質為織布與塑膠，如果是織布浴簾，可將其從淋浴間取出，拿下所有的掛鉤，然後將洗衣機設置為「輕柔」模式，選擇最大水量、用溫水清洗。

塑膠浴簾可以用兩種不同的方法清洗，一是將其懸掛在淋浴間，使用中性肥皂或稀釋的醋作為清潔劑，以濕布或海綿擦拭；二是以漂白水清洗，有助於減少細菌和防止黴菌滋生。

淋浴間地板瓷磚間的接縫也是細菌和黴菌的最佳棲身之處，應該定期清潔，以防止其迅速擴散；否則，將來就得面對讓人頭痛的黴菌問題。

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