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活到100歲祕訣 基因是關鍵

記者顏伶如╱綜合報導
約兩成美國人帶有能夠活到100歲的長壽基因，如果持續保持健康習慣，就能成為人瑞。(美聯社)
約兩成美國人帶有能夠活到100歲的長壽基因，如果持續保持健康習慣，就能成為人瑞。(美聯社)

想要活到100歲的話，光靠保持健康習慣還不夠；探索老化過程的研究人員說，基因對於長壽具有重要影響，良好習慣例如睡眠充足、健康飲食等有助於減少疾病及延長壽命，可是如果要活到90歲以上，基因則扮演王牌角色。

美國民眾估計壽命在2021年裡雖然縮短到76.4歲，但波士頓大學(Boston University)醫學教授柏爾斯(Thomas Perls)估計，美國人口約20%帶有能夠活到100歲的長壽基因，如果這些民眾持續保持健康習慣，就能成為人瑞。

非營利科學機構「老年學研究組織」(Gerontology Research Group)研究小組主任楊格(Robert Young)表示：「有些人覺得如果所有事情都做對，注意飲食與運動，就能活到150歲，但如此想法其實不正確。」

柏爾斯指出，有沒有辦法活到90歲，有25%取決於基因。

柏爾斯率領的「新英格蘭百歲人瑞研究」(New England Centenarian Study)從1995年以來對人瑞與其家族人員進行追蹤研究。

柏爾斯說，活到100歲大約50%與基因有關，活到106歲的人瑞，則高達75%與基因有關。

美國老齡化研究聯合會(American Federation for Aging Research，AFAR)主席柯克蘭(James Kirkland)對於人瑞的持續研究有助於打開某些人為何高齡的秘密，研究結果最終可能用來研發藥物，或協助指認哪些民眾透過生活習慣改變，將可延年益壽。

人瑞在美國人口比率逐漸增加。人口普查局資料顯示，2023年全美各地約有10萬9000名人瑞，10年前的人數則為6萬5000人，背後原因與醫學進步、公共衛生品質提高有關。

「新英格蘭百歲人瑞研究」裡的調查對象有15%堪稱「天選之人」，在100歲時並無任何疾病徵兆，有43%則是過了80歲才出現年齡相關疾病。

研究顯示，要活到百歲以上，除了靠飲食和生活習慣之外，基因扮演舉足輕重的角色；以1...
研究顯示，要活到百歲以上，除了靠飲食和生活習慣之外，基因扮演舉足輕重的角色；以103歲高齡宣誓成為美國公民的柬埔寨婦女洪茵在入籍典禮上搖著美國國旗。(美聯社)

新英格蘭 醫學 人口普查

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