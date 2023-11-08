活到100歲祕訣 基因是關鍵

約兩成美國人帶有能夠活到100歲的長壽基因，如果持續保持健康習慣，就能成為人瑞。(美聯社)

想要活到100歲的話，光靠保持健康習慣還不夠；探索老化過程的研究人員說，基因對於長壽具有重要影響，良好習慣例如睡眠充足、健康飲食等有助於減少疾病及延長壽命，可是如果要活到90歲以上，基因則扮演王牌角色。

美國民眾估計壽命在2021年裡雖然縮短到76.4歲，但波士頓大學(Boston University)醫學 教授柏爾斯(Thomas Perls)估計，美國人口約20%帶有能夠活到100歲的長壽基因，如果這些民眾持續保持健康習慣，就能成為人瑞。

非營利科學機構「老年學研究組織」(Gerontology Research Group)研究小組主任楊格(Robert Young)表示：「有些人覺得如果所有事情都做對，注意飲食與運動，就能活到150歲，但如此想法其實不正確。」

柏爾斯指出，有沒有辦法活到90歲，有25%取決於基因。

柏爾斯率領的「新英格蘭 百歲人瑞研究」(New England Centenarian Study)從1995年以來對人瑞與其家族人員進行追蹤研究。

柏爾斯說，活到100歲大約50%與基因有關，活到106歲的人瑞，則高達75%與基因有關。

美國老齡化研究聯合會(American Federation for Aging Research，AFAR)主席柯克蘭(James Kirkland)對於人瑞的持續研究有助於打開某些人為何高齡的秘密，研究結果最終可能用來研發藥物，或協助指認哪些民眾透過生活習慣改變，將可延年益壽。

人瑞在美國人口比率逐漸增加。人口普查 局資料顯示，2023年全美各地約有10萬9000名人瑞，10年前的人數則為6萬5000人，背後原因與醫學進步、公共衛生品質提高有關。