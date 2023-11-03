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買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

記者游智文／即時報導
許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）
許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）

哪種小家電是「廢物之王」？設計家Searchome在社群上調查「買過最無用的小家電是什麼？」，發現網友多有一時「腦波弱」的經驗，其中以「食物調理類」和「清潔類」這兩大類，並列為最令人後悔、較不實用的小家電。

在食物調理類，網友舉例，像是豆漿機、章魚機、鬆餅機、麵包機、冰淇淋機、棉花糖機、爆米花機、挫冰機、熱壓吐司機等，幾乎用不到幾次，就不知塞到哪去，買了「真的很後悔」。

針對食物調理類的小家電，網友分享「不實用」的原因，指出某些功能過於單一，且生活中使用頻率並不高；或是有些小家電功能，其他常用家電可取代，如鬆餅機、熱壓吐司機等。

也有網友表示，有些機器是功能並不齊全，使用起來太過麻煩，如豆漿機可能還需要自行濾渣，「不如出去買一杯豆漿還比較快」。

許多人心中曾考慮購買的清潔類小家電，應屬於熱門產品，竟也被網友歸類為「不實用」的範圍。

網友舉例，像是除塵蟎機、桌上吸塵器、車用手持吸塵器、摺疊洗衣機、掛燙機、蒸汽拖把、超音波清洗眼鏡機，購買後發現使用頻率不高，功能也不齊全，「簡直淪為裝飾品」。

網友分享，有些清潔類家電可能因體積小、可攜帶，功能和效果就大打折扣，使用起來反而更麻煩，例如有些摺疊洗衣機還需要手動操作，「直接手洗衣服還比較快」。

也有網友指出，部分清潔家電，和生活習慣不相符，像是手持掛燙機，買了也沒在用。網友還開玩笑說，超音波洗眼鏡機，「根本是廢物之王！」

小家電百百種，擔心買了又不好用，究竟哪些才適合自己？設計家分析，上述被網友封為不實用小家電的原因，皆因為單一功能家電，加上未考慮自身生活習慣，以及是否有收納空間，因此容易變成「買了不適合」的物品。

設計家舉例，科技日新月異，許多機型一再更新，原本抱著期待購買除塵蟎機，過了一、兩年後，市面上便出現吸塵、除蟎甚至拖地三合一的吸塵機，只要一機搞定，就演變為原本的除塵蟎機再也不適用的情況。

設計家建議，為居家空間挑選家電時，可挑選複合式功能的家電，較不佔空間。裝修時，也可以和設計師討論，規劃出適合家電的收納空間，並以收納家電時是否好拿、承重效果、安全等為設計重點。

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