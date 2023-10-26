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牙刷多久要換？ 牙醫教你注意這個地方

記者張聲肇/即時報導
牙刷。Image by Dmitriy from Pixabay
牙刷。Image by Dmitriy from Pixabay

多久沒換牙刷了？ 大概很多人的答案是，「很久很久了。」加州貝佛利山莊的牙醫山茲（Kevin Sands）認為，正常使用的情況下，每三、四個月就該換新牙刷，目的是刷毛要保有「刷」力，同時避免累積太多細菌。

美國牙醫學會也建議，只要刷毛糾結成團或磨損，就該換一把新牙刷

病毒季節來臨，也應考慮最近是否生過病。山茲說，「病癒後，為安全起見，最好換把乾淨、簇新的牙刷，以免細菌久留。」

還沒換新之前，如何「維護」牙刷，讓它保持最佳狀態？山茲和美國牙醫協會都建議，每刷完牙，先把牙刷沖洗一下。他說，「對多數人來說，用熱水沖洗一下就夠了。熱水有軟化刷毛、清洗牙膏、清除食物碎末的功效。」

沖洗乾淨後，如何置放也很重要。山茲說，「牙刷很容易滋生細菌，因此，把它放在乾淨、乾燥的地方很重要。」也就是說，不能把它蓋住或套住，以免把細菌圈在刷毛裡面。沖完甩乾，當然更容易「保持乾燥。」

加州牙醫霍斯（Kami Hoss）說，「細菌最喜歡潮濕、黑暗的地方，把牙刷蓋住，就是製造潮濕黑暗的環境，」讓細菌容易滋長。

外出旅行時，把牙刷放進盥洗用具盒，再放入行李箱很正常，也才能保持牙刷乾淨，但到了房間，要記得打開來晾乾，每次用後也要晾乾。

疾病防治中心還提醒民眾，如果和別人共用房間、浴室，牙刷最好各置一處，不要接觸，以免細菌擴散、傳染。「即使要放到同一牙刷筒內，也不要兩支牙刷碰在一起。」

加州 醫學 疾病防治中心

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