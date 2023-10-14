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為醫療費向大眾籌款 達標率只有12%

記者胡玉立／綜合報導
瑪莉·盧·雷頓1984年8月3日在洛杉磯夏季奧運會上的表現，獲得滿場掌聲。現年55歲的雷頓因感染肺炎，正在和病魔搏鬥，家人透過眾籌網站替她募集醫療費。(美聯社)
瑪莉·盧·雷頓1984年8月3日在洛杉磯夏季奧運會上的表現，獲得滿場掌聲。現年55歲的雷頓因感染肺炎，正在和病魔搏鬥，家人透過眾籌網站替她募集醫療費。(美聯社)

美國醫療收費全球最貴，凱瑟家庭基金會2022年調查指出，約五成國人表示付不起醫療費用；每年有四分之一國人透過發起大眾募款活動來支付醫療費；但號稱迄今規模最大的醫療眾籌研究發現，大多數醫療眾籌活動都沒有達到籌款目標；達標比率只有12%，甚至有16%的眾籌活動完全沒有募到任何款項。

55歲的前美國女子體操奧運金牌選手瑪莉·盧·雷頓(Mary Lou Retton)因感染肺炎，入住加護病房且無法自主呼吸，「正為生存搏鬥」，她的女兒凱利透過「spotfund」眾籌網站募款，凸顯公開募款愈來愈普遍。

華盛頓大學波塞爾分校副教授肯沃西(Nora Kenworthy)發表的這項研究，分析了近50萬個GoFundMe眾籌平台活動，結果發現：典型籌款活動可籌集到大約1970元，遠低於患者通常設定的5000至1萬元籌標目標，其中最成功的一項醫療籌款活動籌到240萬元，極其罕見。

肯沃西指出，研究揭露出來的是，絕大多數眾籌活動都無法達標，而且「隨著眾籌市場競爭愈來愈劇烈，成功率正在下降」。

2022年另一項針對癌症患者籌款活動的研究發現，由貧困社區患者經營的籌款活動，往往籌集到的資金最少。研究結論是：「網路眾籌活動，可能加劇了癌症護理方面的社會經濟差距。」

加拿大西蒙菲莎大學(Simon Fraser University)健康科學教授史奈德(Jeremy Snyder)指出，較窮困的患者可能會因為受到人們對他們持有「懶惰或不值得幫助的偏見」，而難以籌得捐款；「如果你有很多有錢朋友或住在富裕社區，願意掏錢捐款的人可能會更多」。

眾籌活動還存在種族和性別差異。肯沃西及其研究同僚分析GoFundMe成功因素，查看了827個效果最好的眾籌活動後發現，年輕白人男性面對意外醫療危機的籌款活動往往吸引到最多支持，非裔女性的眾籌活動真正成功的比率不多。

瑪莉·盧·雷頓(左)2008年4月和女兒參加在亞利桑納州舉行的活動。(Getty...
瑪莉·盧·雷頓(左)2008年4月和女兒參加在亞利桑納州舉行的活動。(Getty Images)

癌症 醫療費 GoFundMe

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