這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

最普遍服用的補充劑，例如維生素C及肌酸，吃多了會傷腎。(Getty Images)

許多人為求健康拼命的服用補充劑，結果反害了身體。補充劑本來已存在許多潛在風險，最常見的是損傷腎臟，即使最普遍服用的補充劑，例如維生素C及肌酸(Creatine)，吃多了同樣會傷腎。

維生素C是任何健康飲食的重要組成部分，它能抗氧化、抑制黑色素生成，以及提升免疫力，但單靠吃補充劑並不是獲得維生素C的最佳方法。

奧費恩醫生(Dr. Conor O'Flynn)警告，維生素C補充劑未必讓人取得最佳效果，反而更有可能對腎臟造成危險。

他指出，雖然維生素C對整體健康至關重要，但過量服食補充劑量會增加腎結石的風險，尤其是有腎結石病史的人。

奧費恩醫生建議限定每日的補充劑攝取量，更好方法的是直接從食物中獲取維生素 C。

除了柳橙外，芭樂、奇異果、木瓜、草莓、彩椒、花椰菜、苦瓜、羽衣甘藍等也含有豐富維生素 C。

此外，不少人做健身 是追求增加肌肉 及體態線條美，為了達到增加肌肉的效果，於是服食肌酸補充劑。

但營養師貝斯特(Trista Best)警告，攝取過多增強肌肉的肌酸化合物補充劑，同樣會對腎臟有害。

貝斯特解釋，當服用肌酸補充劑時，尤其是高劑量或長時間服食的話，身體會將其代謝成肌酸酐(Creatinine)，這是一種廢物。她說，腎臟把血液中的肌酸酐過濾出來，並通過尿液排泄。若過量服食肌酸，將導致肌酸酐水平也升高，會使腎臟超負荷，需要更加努力運作來消除它。

貝斯特指出，腎臟在長期壓力下可能會導致損傷，特別是對於患有腎臟疾病的人。

肌酸是由三種氨基酸合成：精氨酸、甘氨酸和蛋氨酸，所以只要吃含有這些氨基酸的食物也可以補充肌酸，包括南瓜子、芝麻、海藻、大豆、核桃 、杏仁等。