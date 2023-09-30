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供應緊繃+保險不保 熱門減肥藥難買

編譯廖振堯／綜合報導
供應緊繃、保險不給付，熱門減肥藥一劑難求。(路透)
供應緊繃、保險不給付，熱門減肥藥一劑難求。(路透)

據全國各地的醫生和患者稱，由於供應緊繃、保險問題，患者很難開始並持續使用Wegovy等熱門減肥藥物，取得這些藥物好比是「飢餓遊戲」，不僅需要毅力也得足夠幸運。

美聯社報導，諾和諾德(Novo Nordisk)表示大量的需求迫使其在美國限制較小開始劑量(initial dose)的供應；服用另一種減肥藥Saxenda的人，預計今年接下來的時間也將難以配藥。藥商禮來(Eli Lilly)亦稱其同樣被用於減肥的糖尿病藥物Mounjaro預計到年底都會供應緊張。

要開始服用Wegovy的患者，必須從較低的開始劑量逐步增加強度，達到穩定濃度的維持劑量(maintenance dose)。肥胖醫學協會(Obesity Medicine Association)主席費奇(Angela Fitch)表示，即使是財力充足、保險有給付的患者，通常也須花幾天時間打電話給藥房才能找到第一劑，而且後續每一劑都得重複這些步驟，決心不足的患者是無法承受此過程的。

費奇的一位患者波波利斯(Mike Bouboulis)自2019年左右開始服用Saxenda、Mounjaro或Ozempic(活性成分與Wegovy相同的糖尿病藥物)，他說過去一年中重新配藥需要打電話給五到七家藥房，常常得到「我不知道、明天再說吧」的回覆。

保險亦是難以持續服藥的一大障礙，如聯邦醫療保險(Medicare)就不承保肥胖藥物、醫療補助計畫(Medicaid)則因人而異，只能尋求一些民間公司，但願意承保的公司也越來越少。

即使願意給付減肥治療費用的雇主和保險公司，通常也會要求患者獲得批准或先試試其他減肥策略，例如控制飲食和運動鍛鍊；另一些則要求患者證明他們服藥有效，像六個月減重5%等指標。

但供應問題使得這些承保條件難以達成，波波利斯表示他的保險公司今年停止給付Mounjaro，他想換回Ozempic發現也不給付，現在只能服用他剩下的低劑量Ozempic。

住在麻州的波波利斯2019年左右開始服用Ozempic類的藥物，但現在多數藥房都...
住在麻州的波波利斯2019年左右開始服用Ozempic類的藥物，但現在多數藥房都缺貨。(美聯社)

聯邦醫療保險 肥胖 糖尿病

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