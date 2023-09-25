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專家：變種病毒這個早期新冠症狀 最易被忽視

編譯陳韻涵／即時報導
Image by Alexandra_Koch from Pixabay
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新冠肺炎存在三年半，人們熟悉的確診症狀不外乎喉嚨痛、咳嗽、發燒、或嗅覺與味覺喪失等，但專家提醒，噁心、腹瀉是很容易被忽視的早期新冠症狀。

被稱作「艾里斯」(Eris)的新變異株EG.5在美國和其他國家迅速傳播，造成確診激增、住院人數增加。

田納西州衛理公會幸福之家(Methodist Le Bonheur)醫院傳染病學醫師希林‧馬宗德(Shirin Mazumder)表示，噁心、腹瀉是近期新冠病毒株感染宿主後，確診者非常容易忽略的早期症狀。

馬宗德說：「這次感染新冠病毒可能在兩天到14天內出現症狀，平均為接觸病毒後五、六天。新冠肺炎的症狀很多種且因人而異，常見的症狀包括發燒、喉嚨痛、身體酸痛、咳嗽、頭痛、鼻塞、味覺或嗅覺喪失、噁心、嘔吐和腹瀉。」

馬宗德表示，症狀出現的順序不一定，許多人可能先發燒，並在其他症狀出現前突然喪失味覺、嗅覺，部分重症病例需住院，「如呼吸急促、胸痛、意識模糊或嘴唇發紫等」。 

馬宗德提醒，如果出現新冠症狀則需進行居家快篩，如果第一次篩陰，則需在48小時後複檢，以防病毒因感染初期濃度低而驗不出結果；如果快篩後仍有疑慮，可再到醫療院所進行精確的核酸(PCR)檢測。

新冠肺炎 田納西州

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