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研究：每周快走75分鐘 能降低兩個主要死因的風險

編譯周靜芝 / 綜合報導
每周只要進行75分鐘適度、非職業性運動，就能大大降低死於某些癌症或心臟病的風險。取自Shutterstock
每周只要進行75分鐘適度、非職業性運動，就能大大降低死於某些癌症或心臟病的風險。取自Shutterstock

最近發表在「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的一項研究指出，每周只要進行75分鐘適度、非職業性運動，就能大大降低死於某些癌症心臟病的風險，而這兩種疾病是導致成年人死亡的主要原因。

這相當於每周僅花一小時多一點的運動時間，是美國疾病預防與控制中心（CDC）建議的每周150分鐘的一半；如此可讓心跳速度比休息時提高50%至60％。

根據CDC的數據，如果在運動時還能說話但不能唱歌，就表示運動量達到適當水平。因此，雖然在戶外健走時可能讓人有高歌一曲的衝動，但為了從運動中獲得健康益處，還是得把唱歌留給鳥兒就好。

這項研究是有史以來關於這一主題的最大規模研究，匯集了近100個研究團隊的196篇文章和3千多萬名參與者的數據，因此結果頗具意義。

梅奧診所 （Mayo Clinic） 同意該項研究結果，並指出鍛鍊身體不需要很複雜，像每天快步走這麼簡單的事情，就能讓你活得更健康。

這對多數人來說是個好消息，因為他們往往很難做到每周五天、每天抽出30 分鐘來進行劇烈運動。能夠在大自然中健走，或至少在公園或樹林中步行，對身體也有額外的好處。

北卡羅來納州立大學的拉森（Lincoln Larson）與希普（Aaron Hipp）所撰寫的一篇文章指出，醫療人員甚至可以將在大自然的運動方案作為替代性、具有效益的治療計畫一部分。

然而，對於生活在城市中心或城市熱島（urban heat islands）的80%美國人和全世界50%以上的人口來說，在樹林裡快步走10分鐘可能不容易做到。打造更多綠地和更適合步行的城市，不僅能讓更多人輕鬆實現此一健康益處，還能減少汽車排氣所造成的污染。

如果步行10分鐘對你來說有困難，那麼就找一些適合個人的方式，例如跳舞、騎自行車或游泳。

北卡羅來納州 CDC 心臟病 醫學 癌症

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