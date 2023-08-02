較可能認知衰退的人 靠這小裝置可把失智風險減半

研究顯示，對於認知能力退化風險較大的人佩戴助聽器可以將風險降低一半。Getty Images

一項新的研究顯示，對於認知能力退化風險較大的人來說，佩戴助聽器可以將風險降低一半。根據疾病控制與預防中心（CDC ）的說明，認知能力退化的程度從輕度損害到失智 不等，而失智症是全世界正面臨的重大問題。

參與這項研究的約翰霍普金斯大學醫學 院教授富蘭克·林博士（Dr. Frank Lin）表示，隨著人類壽命的延長，失智症患者人數也不斷增加。他說，過去十年間，研究已證實聽力障礙是罹患失智症最大風險因素之一，但目前還不清楚使用助聽器是否會降低風險。

日前發表在「刺胳針 」（Lancet）雜誌的這項研究調查了兩種群體中的3000多人：健康社區志願者和社區動脈粥狀硬化風險（Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC) 監測的年長者。

研究結果顯示，助聽器似乎沒有減緩兩組受測試者認知能力的下降；但是，當研究人員只觀察風險較高的老年組時，發現認知能力下降的情形有顯著的改善。

拉許健康老化研究機構（Rush Institute for Health Aging）內科醫生霍藍（Thomas Holland）表示，在不健康的受測者中，助聽器能讓認知能力下降的速度減緩48%，這個數字讓人印象深刻。

霍藍雖未參與這項研究，但他表示，高風險族群認知能力下降的比率是其他人的三倍，研究结果讓人質疑政府和個人是否應該優先考慮聽力健康，以降低失智症風險。

聽力障礙為何會增加失智症風險

林博士指出，每個人的聽力都會隨著年齡的增長而下降；但為何聽力下降會增加失智的風險？研究認為有三種可能的原因。

一是，當耳蝸隨著年齡增加而磨損，內耳可能會向大腦傳送混亂的信號，讓大腦得花更大力氣來理解所聽到的內容；林博士說，這就是為什麼人們總說別人在對他喃喃低語。

另一個原因是，聽力損失可能會對大腦的完整性產生結構性影響，大腦的某部分可能會萎縮得更快，對大腦健康產生負面影響。

最後一個可能的原因是，如果聽力不好，就不喜歡出外參加社交活動。林博士說，參與社交活動對保持認知健康也很重要。

該怎麼做才好

首先要做的是，先檢查聽力健康狀況。即使只有輕微的聽力障礙，最好也使用助聽器，這是一種簡單、有效且無風險的方法，可以保護個人的認知能力。

另外，這項研究也指出，保持身體健康對預防認知能力下降至關重要。霍藍指出，養成運動習慣，多攝取綠葉蔬菜 、莓果和omega類脂肪酸，擁有良好的睡眠以及透過學習新知保持大腦敏銳，都有助於減緩認知能力退化。