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想戒菸改抽電子菸？最新研究：一樣危害健康

編譯黃祖綺／綜合報導
電子菸也危害健康，二手電子菸更可能導致呼吸系統問題，也可能引發其他疾病。(美聯社)
電子菸也危害健康，二手電子菸更可能導致呼吸系統問題，也可能引發其他疾病。(美聯社)

想要戒菸，使用電子菸就一定比較健康和安全嗎？越來越多數據顯示吸二手電子菸依然會對健康造成危害，最新研究發現，使用一次性電子菸或菸彈式電子菸設備，氣體中會排出微小顆粒，而其毒素量比安全值高出了22倍，不僅有可能導致呼吸系統問題，也可能停留在血液內引發其他疾病。

因為電子菸較不會產生傳統香菸釋放出來的刺激性菸霧和致癌化學物質，被允許可以在公共場所或室內使用，也被視為是抽菸者和戒菸者的救贖聖品。電子菸也因為具有相對無害的氣味，甚至還有可以讓人愉悅的果香味的選擇，因此受到普遍大眾的接受。

然而，不斷有研究發現，電子菸內其實一樣有著對健康有危害的成分。一份發表在「藥物和酒精依賴」雜誌上的研究，來自維吉尼亞州大學和北卡羅來納州大學的科學家發現，在車內使用電子菸十分鐘，空氣中就充滿可能有毒的PM2.5顆粒物，吸入肺部會刺激呼吸系統，可能導致或加重哮喘和支氣管炎，甚至進入血液導致炎症，增加心血管疾病風險。

美國心臟協會也提出，電子菸設備含有尼古丁、溶劑和香料的混合物，產生的氣霧已被證明含有甲醛和其他揮發性化合物，如致癌苯和乙醛，都會給吸菸者造成未知的風險，若顆粒物進入血液，也可能會對心血管健康造成嚴重危害。

致癌 維吉尼亞州 北卡羅來納州

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