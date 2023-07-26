想戒菸改抽電子菸？最新研究：一樣危害健康

電子菸也危害健康，二手電子菸更可能導致呼吸系統問題，也可能引發其他疾病。(美聯社)

想要戒菸，使用電子菸就一定比較健康和安全嗎？越來越多數據顯示吸二手電子菸依然會對健康造成危害，最新研究發現，使用一次性電子菸或菸彈式電子菸設備，氣體中會排出微小顆粒，而其毒素量比安全值高出了22倍，不僅有可能導致呼吸系統問題，也可能停留在血液內引發其他疾病。

因為電子菸較不會產生傳統香菸釋放出來的刺激性菸霧和致癌 化學物質，被允許可以在公共場所或室內使用，也被視為是抽菸者和戒菸者的救贖聖品。電子菸也因為具有相對無害的氣味，甚至還有可以讓人愉悅的果香味的選擇，因此受到普遍大眾的接受。

然而，不斷有研究發現，電子菸內其實一樣有著對健康有危害的成分。一份發表在「藥物和酒精依賴」雜誌上的研究，來自維吉尼亞州 大學和北卡羅來納州 大學的科學家發現，在車內使用電子菸十分鐘，空氣中就充滿可能有毒的PM2.5顆粒物，吸入肺部會刺激呼吸系統，可能導致或加重哮喘和支氣管炎，甚至進入血液導致炎症，增加心血管疾病風險。

美國心臟協會也提出，電子菸設備含有尼古丁、溶劑和香料的混合物，產生的氣霧已被證明含有甲醛和其他揮發性化合物，如致癌苯和乙醛，都會給吸菸者造成未知的風險，若顆粒物進入血液，也可能會對心血管健康造成嚴重危害。