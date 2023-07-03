50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

回想一下，你什麼時候會去喝杯水？如果只在口渴、解熱、吃飯時才喝水，那麼很可能沒有喝夠。健康生活網站Parade採訪了泌尿系統專家，說明50歲以上的人每天究竟應該喝多少水。

水的需求隨著年齡增長而變化

紐約泌尿外科醫生舒斯特曼（David Shusterman）說，隨著年齡的增長，有幾個原因會讓脫水的風險增加，一是腎臟代謝多餘水分的效率會降低，身體調節液體和電解質平衡的功能也會下降。

舒斯特曼說，老年人通常有醫療問題或長期服用藥物，這也會增加脫水的風險；例如利尿劑、瀉藥和一些血壓 藥物可以增加尿量並導致脫水。Aeroflow泌尿科醫療顧問佛斯奈（Aleece Fosnight）表示，糖尿病 藥物也會提高脫水的風險。

50歲以上每天應該喝多少水？

舒斯特曼說，無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水；這相當於每天要喝6.5到15杯水，即使沒有感覺口渴。

兩位專家都說，身體有些跡象會告訴你沒有喝夠水，需要注意。主要指標是尿液的顏色，尿液應該是黃色或透明，如果是深黃色或琥珀色，就代表需要喝更多水。此外，瞭解脫水的物理跡象也很重要，舒斯特曼說，脫水的症狀包括口渴、口乾、疲勞、暈眩和尿液變黑。他說，嚴重的情況下，脫水可能導致熱衰竭、中暑、甚至死亡。

為確保身體水分充足，兩位專家都建議，在運動前、期間和之後要補充水分。舒斯特曼甚至提醒，即使沒有運動，在任何時候都帶著水瓶；這樣不論在車上、約會或辦事時，就可以整天保持足夠水分。

佛斯奈最推薦用手機 下載一個可提醒喝水的App，她說，它會讓你知道什麼時候需要喝水或提醒你該喝水了。佛斯奈通常鼓勵人們每小時喝四到六盎司的水，以保持一整天有足夠水分。

除了喝足夠的水，舒斯特曼說，吃補水食物（hydrating foods）也有幫助，尤其是含水量高的水果蔬菜 ；另外，避免食用脫水食物或飲料也很重要，尤其是酒精和咖啡 因。

舒斯特曼說，高鈉食物也會增加水合的風險。他表示，美國心臟協會建議，成年人每日鈉的攝取量不要超過2300毫克；如果正在食用高鈉食物，一定要增加水的攝取量。