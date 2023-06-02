容易被蚊子咬 沐浴乳香味害的？

夏天到了，蚊子也多了起來，不但擾人，也會傳染疾病。(Getty Images)

夏天到了，蚊子也開始多了起來，它們成群結隊、嗡嗡作響，叮咬皮膚、讓人渾身發癢起紅疹子；有些還傳播疾病，例如茲卡(Zika)和西尼羅河(West Nile)病毒；iScience科學期刊5月刊登維吉尼亞 理工學院(Virginia Tech)研究報告指出，某些香皂可能讓使用者變得容易吸引蚊子叮咬。

研究人員發現，民眾使用某些品牌的香皂後，變得容易吸引傳染黃熱病、登革熱、茲卡病毒(Zika)、屈公病毒(Chikungunya virus)的蚊子。

研究結果顯示，清潔品牌Native的椰子與香草沐浴乳(Coconut & Vanilla Body Wash)可以讓民眾使用後較不容易招引蚊蟲。

先前發布的研究曾探討個人氣味對蚊子是否有吸引效果，維吉尼亞理工學院的最新研究則把重點放在個人清潔用品。研究顯示，某些香皂的味道會放大身體對蚊蟲的自然吸引效果。

這項研究的共同作者、維吉尼亞理工學院生物化學助理教授文納格爾(Clément Vinauger)指出：「蚊子如何找到我們，味道具有關鍵影響。」

研究中測試四種美國市面熱門產品，包括Native品牌椰子與香草沐浴乳、Dial品牌馬魯拉果油沐浴乳(Body Wash Marula Oil)、多芬(Dove)品牌深層滋潤沐浴乳(Deep Moisture Nourishing Body Wash)、Simple Truth Organic品牌蜂蜜花開嬰兒洗髮精及沐浴乳(Honey Blossom Baby Shampoo and Body Wash)。

參加研究的四位民眾用沐浴乳清洗一隻手臂，然後兩隻手臂都戴上尼龍袖套一小時；研究人員把袖套放進有蚊子的實驗室裡，計算有多少蚊子停留在袖套上。

其中三人原本就有吸引蚊子的體質，沒有使用沐浴乳的袖套便可以吸引蚊子，這三人使用了Dial、多芬、Simple Truth品牌產品之後，則變得更容易吸引蚊子，只有Ｎative沐浴乳讓蚊子變得較少接近。