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伴侶害你睡不好 是否需要“睡覺離婚”？

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Claudio_Scott from Pixabay
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和另一半同床共眠時，是否常受伴侶的睡眠習慣干擾而難以入睡? 打鼾、搶被子、在不同時間響起的鬧鐘鈴聲等等，這些都是許多人會遇上的情況。

社群媒體上，關於「睡覺離婚」(sleep divorce)的討論相當熱絡，意即與伴侶分床睡，以獲得更好的夜間睡眠品質；TikTok的#睡覺離婚（#sleepdivorce）標籤已累積逾35萬5000次觀看次數，而專家也指出，睡覺離婚可能有潛在的益處。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)顧問醫師艾琳·弗林-埃文斯(Erin Flynn-Evans)說：「研究顯示，當其中一名同床伴侶有睡眠障礙時，可能為另一人帶來負面影響。例如當一人有失眠問題時，其同床伴侶容易在同一時間醒來。」或是不同睡眠類型的伴侶，如一人是夜貓子，另一人習慣早起，如此不同的睡眠偏好，可能對雙方造成不良影響。

不過另一方面，與伴侶一起睡覺有助於發現個人可能不曉得的健康狀況，弗林-埃文斯表示，睡眠臨床醫師會利用來自同床伴侶的報告，幫助識別睡眠障礙問題，「舉例來說，某人可能會表示他的伴侶鼾聲很大聲，促使他們尋求睡眠呼吸中止症(sleep apnea)的治療。」

阿雷根尼健康網路(Allegheny Health Network)的睡眠專科醫師謝德(Daniel Shade)先前曾告訴地方媒體CBS Pittsburgh，如果伴侶誠實相告，他們也許能知道是否有睡眠問題。

謝德說：「打呼和猛烈翻動會干擾伴侶，像是清晨4點出門上班、一個晚上去廁所多次等，這可能造成干擾。」他也舉例說明其他影響睡眠的因素，例如夜間不同的夜燈亮度、溫度，甚至電視使用等不同的偏好習慣。

但若是沒有睡眠問題，謝德認為當然還是在同一張床上一起睡比較好。

謝德說：「我們會釋出催產素(oxytocin)與其他一些被稱為擁抱賀爾蒙(cuddling hormones)的化學物質，這會讓我們產生良好的感受，使我們更親近所愛的人。」

弗林-埃文斯也提到，若其中一人有睡眠問題，分開睡覺不應該作為唯一解決辦法，應該尋求專業人員的治療，找出睡眠障礙問題，「無論最後在哪裡睡覺，尋求治療是確保雙方皆能獲得最佳睡眠的唯一方法。」

社群媒體 醫學 失眠

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