可能有破裂風險 目標百貨召回500萬罐蠟燭

被召回的490萬個Threshold品牌的玻璃罐裝蠟燭，涵蓋多種尺寸與各種香味。(美聯社)

聯邦消費者產品安全委員會(CPSC)通知，Target 百貨正召回近500萬個玻璃罐裝蠟燭，因為可能有玻璃裂開，造成割傷及燒傷的風險。

本次召回影響約490萬個Threshold品牌的玻璃罐裝蠟燭，涵蓋多種尺寸與各種香味，包括水薄荷(water mint)、尤加利樹(eucalyptus)、蘋果 花(apple blossom)、熱蘋果汁(warm cider)、肉桂(cinnamon)等。

根據CPSC的通知，Target收到137份關於Threshold蠟燭的報告，指出蠟燭罐在使用期間破裂或出現裂紋，總共有六起受傷通報，包括割傷及嚴重燒傷。

CPSC發布的通知表示，擁有被召回Threshold蠟燭產品的消費者「應立即停止使用」蠟燭，可將蠟燭退回任一家Target門市或郵寄退回，並獲得全額退款。

蠟燭的尺寸、香味、產品編號等詳細資訊公布於CPSC網站及Target的召回網頁。

召回的Threshold產品僅在Target門市及其網站上販售，販售時間為2019年8月至2023年3月，售價從3元到20元不等。