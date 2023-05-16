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研究發現 空氣污染可能增加失智機率

記者張聲肇/即時報導
在泰國曼谷，太陽升起後煙霧籠罩。Getty Images
在泰國曼谷，太陽升起後煙霧籠罩。Getty Images

空氣污染會導致心臟和呼吸系統疾病，這不是秘密，它也可能增加失智的機率，知道的人就不多了。

哈佛公衛學院研究人員在英國醫學期刊（BMJ）發表的研究報告，對這個問題提出「最佳估計」。他們分析50篇追蹤汙染和失智關聯的研究報告，發現每立方公尺空氣中，每年增加2微克懸浮粒子（1微克等於百萬分之一公克）的話，失智風險就增加4%。

研究團隊進一步分析更嚴格的研究報告，也就是定期追蹤失智症患者，不只是挖掘患者病歷的研究報告，得出同量汙染空氣增加17-42%失智機率的結論。

哈佛報告的領銜作者、環境健康與傳染病學教授魏斯科普夫（Marc Weisskopf）說，這份報告為「空汙提高失智風險」又提供了更多證據。

他說，2020年「刺胳針」期刊刊載的文章首度指出，空氣汙染是失智症的促因，可是該文作者群提不出切確的數字，因為那時候還沒有這方面的資料，「這也是我們分析大量資料的原因，對醫療人員提供越多兩者關連的資料，民眾就會更加了解，空氣汙染可能構成失智風險。」

哈佛團隊分析的報告，多數只探究最危害人體健康的超微粒子--直徑不到2.5微米，也就是人類頭髮直徑3%的懸浮粒子（PM2.5）。環保署目前「可接受」的標準是每年每立方米12微克，但今年1月宣布，打算把合法標準下調為9-10微克。這個新標準，目前仍在接受各界意見回饋，還沒定案。

魏斯科普夫說，把可容許的標準微調兩三微克，對失智風險能造成什麼差別很難說，因為資料顯示，沒有零風險的安全門檻，即使懸浮粒子含量再往下降，「它仍是問題。」

至於空氣中的懸浮粒子如何造成失智，仍無定論，專家研判有幾個可能：先影響心臟，進而影響腦部；促發心臟、肺臟發炎，等發炎嚴重到不可收拾的程度，腦細胞也受損；直接影響腦細胞，導致腦神經發炎。

失智 空氣汙染 刺胳針

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