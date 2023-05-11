半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事

定期測量血壓對已確診為高血壓和可能患有高血壓的人來說尤其重要，可確保使用了正確的藥物、適當的劑量，或者沒有不必要服用藥物。Getty Images

根據美國心臟協會的研究，約有半數成年人需要在家裡定期測量血壓。

洛杉磯南加大 凱克醫學 院（Keck Medicine of USC）內科醫生霍克曼（Michael Hochman）說，這對已確診為高血壓 和可能患有高血壓的人來說尤其重要，可確保使用了正確的藥物、適當的劑量，或者沒有不必要服用藥物。

專家說，血壓在130/80毫米汞柱（mmHg）的人就算是高血壓，應在家定期測量血壓；高血壓若未控制或治療後果嚴重，包括心臟病 發作、中風、器官損傷，甚至罹患失智症。

以下是專家對需要在家自我測量血壓者的五個建議：

1. 買個好的血壓計

家用血壓計有上臂式、腕式和手指式，克利夫蘭診所心臟病專家拉芬（Luke Laffin）建議，這三個種類中，電子上臂式是最好的選擇，手腕和手指式的讀數不太準確。此外，須確保袖帶大小合適，太大或太小可能會得到錯誤的讀數。美國醫學協會網站列出已驗證過準確度的設備，有興趣者可參考http://www.validatebp.org。

如果不想買血壓計，可以看看社區哪裡可以免費檢測，美國心臟協會表示，許多藥店或超市都有血壓機，提供顧客免費使用。

2. 確保它是準確的

拉芬說，在第一次使用血壓計前，可讓醫院或診所對照他們的儀器進行檢查。2016年一項研究發現，約三分之一的家用血壓計至少有5 mmHg的誤差。拉芬說，他們會用醫院的機器測量病人的血壓，兩分鐘後再用他們的血壓計測一次；如果他們的收縮壓差距在10 mmHg以內，就足夠準確、可以使用。還有一個方法是，讓醫生或護士觀察自己量的血壓讀數，以確認操作是否正確。

3. 事前準備

在量血壓前30分鐘內，不應該吸菸、攝取咖啡 因或運動；如果要排尿，也要在測量之前。根據美國心臟協會的說法，在膀胱膨脹的情況下量血壓，會使讀數增加10到15 mmHg。

另外，坐姿也很重要。懶洋洋的坐姿或背部、腳部沒有支撐，可以使讀數增加6到10 mmHg，而交叉雙腿也會使讀數增加2到8 mmHg。

為了達到最佳效果，測量時坐在椅子上，背部要有支撐，雙腳放平、腿不要交叉；手臂應放在平坦的表面上（如桌子），上臂與心臟平齊。測量過程中也不要做任何事，例如與人交談或電話聊天，這會使血壓值增加10到15個mmHg；保持沈默和靜止，最後把袖帶放在皮膚上，如果是綁在衣服上，可能使測量值增加10-40 mmHg。

4. 保持固定時間

如果在家量血壓，確保每天在同一時間進行，而且通常只需要每天檢查一次。紐約市西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）心臟病專家崔達德（Anuradha Lala-Trindade）說，他有許多病人過於急切，每天量三到四次血壓，這讓他們很抓狂，因為不可能每次都做到應注意事項，例如休息5分鐘、前半小時不攝取咖啡因等。

5. 在同一時間進行多次測量

雖然每天只需要坐下來量一次血壓，但美國心臟協會建議間隔一分鐘進行兩次或三次測量，並記錄結果，日後可帶著它去看病；有些測量儀器還可將讀數上傳到一個安全的網站。

如果某個讀數看起來不對勁時，把它和其他讀數一起紀錄下來，並在下次就診時和醫生討論。如果血壓讀數突然超過180/120 mmHg，就等五分鐘後再量一次，如果讀數仍然異常高，最好立刻與醫生聯繫。