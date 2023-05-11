半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事
根據美國心臟協會的研究，約有半數成年人需要在家裡定期測量血壓。
洛杉磯南加大凱克醫學院（Keck Medicine of USC）內科醫生霍克曼（Michael Hochman）說，這對已確診為高血壓和可能患有高血壓的人來說尤其重要，可確保使用了正確的藥物、適當的劑量，或者沒有不必要服用藥物。
專家說，血壓在130/80毫米汞柱（mmHg）的人就算是高血壓，應在家定期測量血壓；高血壓若未控制或治療後果嚴重，包括心臟病發作、中風、器官損傷，甚至罹患失智症。
以下是專家對需要在家自我測量血壓者的五個建議：
1. 買個好的血壓計
家用血壓計有上臂式、腕式和手指式，克利夫蘭診所心臟病專家拉芬（Luke Laffin）建議，這三個種類中，電子上臂式是最好的選擇，手腕和手指式的讀數不太準確。此外，須確保袖帶大小合適，太大或太小可能會得到錯誤的讀數。美國醫學協會網站列出已驗證過準確度的設備，有興趣者可參考http://www.validatebp.org。
如果不想買血壓計，可以看看社區哪裡可以免費檢測，美國心臟協會表示，許多藥店或超市都有血壓機，提供顧客免費使用。
2. 確保它是準確的
拉芬說，在第一次使用血壓計前，可讓醫院或診所對照他們的儀器進行檢查。2016年一項研究發現，約三分之一的家用血壓計至少有5 mmHg的誤差。拉芬說，他們會用醫院的機器測量病人的血壓，兩分鐘後再用他們的血壓計測一次；如果他們的收縮壓差距在10 mmHg以內，就足夠準確、可以使用。還有一個方法是，讓醫生或護士觀察自己量的血壓讀數，以確認操作是否正確。
3. 事前準備
在量血壓前30分鐘內，不應該吸菸、攝取咖啡因或運動；如果要排尿，也要在測量之前。根據美國心臟協會的說法，在膀胱膨脹的情況下量血壓，會使讀數增加10到15 mmHg。
另外，坐姿也很重要。懶洋洋的坐姿或背部、腳部沒有支撐，可以使讀數增加6到10 mmHg，而交叉雙腿也會使讀數增加2到8 mmHg。
為了達到最佳效果，測量時坐在椅子上，背部要有支撐，雙腳放平、腿不要交叉；手臂應放在平坦的表面上（如桌子），上臂與心臟平齊。測量過程中也不要做任何事，例如與人交談或電話聊天，這會使血壓值增加10到15個mmHg；保持沈默和靜止，最後把袖帶放在皮膚上，如果是綁在衣服上，可能使測量值增加10-40 mmHg。
4. 保持固定時間
如果在家量血壓，確保每天在同一時間進行，而且通常只需要每天檢查一次。紐約市西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）心臟病專家崔達德（Anuradha Lala-Trindade）說，他有許多病人過於急切，每天量三到四次血壓，這讓他們很抓狂，因為不可能每次都做到應注意事項，例如休息5分鐘、前半小時不攝取咖啡因等。
5. 在同一時間進行多次測量
雖然每天只需要坐下來量一次血壓，但美國心臟協會建議間隔一分鐘進行兩次或三次測量，並記錄結果，日後可帶著它去看病；有些測量儀器還可將讀數上傳到一個安全的網站。
如果某個讀數看起來不對勁時，把它和其他讀數一起紀錄下來，並在下次就診時和醫生討論。如果血壓讀數突然超過180/120 mmHg，就等五分鐘後再量一次，如果讀數仍然異常高，最好立刻與醫生聯繫。
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