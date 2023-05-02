毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾。Image by Alexa from Pixabay

毛巾多久該換洗？有人每次沐浴完就清洗，多數人用過後掛起曬乾，幾次再清洗。微生物專家建議每星期洗一次。

微生物學家泰特羅 (Jason Tetro)以毛巾上滋生微生物的速度推估，毛巾應每星期清洗一次；泰特羅寫了兩本細菌學專書“The Germ Code"和"The Germ Files“，並主持科普部落格 Super Awesome Science Show 。

泰特羅說引述研究說，毛巾上微生物 (細菌)一星期內可滋生到數百、數千甚至數以百萬計的數量，反撲到人體皮膚並出現異味、導致感染。多數微生物不那麼令人擔憂，但有些會導致感染，包括金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、 以及同一家族卻無法用抗生素對治的MRSA。

德州 皮膚科醫師科林斯(Kristina Collins )說，髒毛巾會讓臉上和身上青春痘和毛囊炎惡化，甚至直接造成這些問題；人體原本就佈滿細菌、酵母菌和真菌微生物組，用毛巾擦身體時，這一些微生物便隨著脫落的人體死皮細胞被帶到毛巾上。

紡織品專家理查森(Patric Richardson)說，人們常過量使用洗潔精，這是一大失誤，往往讓殘留物堆積、減少毛巾吸水性；聞起來如有酸味或霉味，很可能吸水性不夠。建議毛巾至少每使用三、四次就清洗，如果有粉刺或濕疹問題，應增加頻率。

科林斯提醒，擦手巾會接觸大腸桿菌等菌種，建議約每兩天洗一次。

理查森建議清洗滿滿一籃毛巾時使用二茶匙洗衣精，避免用軟化劑或烘乾片(dryer sheets)，這些也會降低吸水性；毛巾洗好後應蓬鬆柔軟，如果想要增加毛巾香味，可用帶有一滴檸檬草或佛手柑精油的羊毛烘乾球(wool dryer ball)。

送洗前毛巾每次用過務必曬乾，科林斯建議用掛鉤或毛巾架將毛巾掛在步入式衣櫥內門或浴室門外側，浴室內溫暖潮濕，易加速細菌滋生。