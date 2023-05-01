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剩飯別放室溫太久 小心食物中毒

記者張聲肇/即時報導
剩飯只要妥善處理，通常不會有問題，但不能放在室溫太久，以免食物中毒。圖：pixabay
剩飯只要妥善處理，通常不會有問題，但不能放在室溫太久，以免食物中毒。圖：pixabay

剩飯只要妥善處理，通常不會有問題，但不能放在室溫太久，以免食物中毒。

如果你認為剩飯放櫥台上，跟麵包沒有兩樣，那你就錯了。

腸胃專家米契爾（Nancy Mitchell）說病菌的孢子能夠抗熱，煮熟或加熱過都還能活，因此，處理剩飯的關鍵在於不能在室溫太久，讓孢子有發展成細菌的機會。

營養及食安專家艾米多爾（Toby Amidor）說，煮熟的飯可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）。這是土地裡面常見的細菌，它產生的毒素，我們吃進肚裡，會造成腸胃不適。

營養師播客艾札若（Melissa Azzaro）說，蠟樣芽孢桿菌是食物中毒的頭號嫌犯，每年在美國造成6.3萬病例，「吃了處理不當的剩飯一到五小時後，可能嘔吐腹瀉，這就是所謂炒飯症候群。」

炒飯症候群通常不嚴重，但對免疫力弱的人仍構成危險。一般食物中毒，一個禮拜以內就可痊癒，但對孕婦、5歲以下兒童和免疫力弱的人，特別危險。最極端的情況，甚至可能致命，美國每年就有3000人死於食物中毒。

艾米多爾說，飯放在華氏40-140的溫度超過兩個小時，就可能孳生細菌，華氏90以上，超過一小時就不安全了。因此，她建議飯不熱了，就放進加蓋的容器，置入冰箱。

她說，剩飯在冰箱40℉以下溫度存放，最多可存四天。封存完好的剩飯，在冷凍箱可保存三、四個月。

有人喜歡吃冷飯炒的飯，艾札若說，冷藏過的飯，只能再加熱一次，因為反覆解凍孢子容易發芽。因此她建議，要加熱的話，量準一餐的份量，不要一下子把整鍋冷飯加熱，吃不完又再放回冰箱。

要加熱的剩飯、麵或菜，都一定要熱到內部達165℉以上才安全。

總之，剩飯只要處理得當，就可以放心食用，而處理的關鍵就在溫度，包括冷藏、冷凍與加熱的溫度。

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