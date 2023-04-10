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養育成功子女 心理學家分享父母首要須知

記者張聲肇/即時報導
心理學家說，養育成功的子女，不靠陪孩子時間的長短，而靠「共處時間的品質」。圖：pixabay
心理學家說，養育成功的子女，不靠陪孩子時間的長短，而靠「共處時間的品質」。圖：pixabay

職場家庭兩頭燒的家長，不必擔心和孩子在一起的時間不夠，心理學家說，養育成功的子女，不靠陪孩子時間的長短，而靠「共處時間的品質」。

兒童心理學家克萊恩（Tovah Klein）寫了一本書，叫做「孩子如何變得有出息」（“How Toddlers Thrive”）。她認為孩子從小發展與長大後出人頭地，最關鍵的催化劑就是孩子與父母共處時，兩代之間的互動，也就是「親子關係的品質和互動的品質。」

如何提升這兩大品質，她分享三大秘訣：

首先，小動作也有大效果。孩子不會在乎和父母共處了幾分鐘、幾小時，他們在乎爸爸媽媽「會聽我講話嗎？會回應我嗎？會笑臉迎我嗎？沒人要跟我玩的時候，會站在我這邊嗎？」「爸媽是不是願意傾聽，不批判我？」

就算非周末的五天當中，你只有半小時陪孩子，只要孩子起床時你擁抱他們一下，為他們做好早餐，並提醒說「晚餐時間見，等不及要聽你們講白天遇到的故事喔，」這就是高品質的交流。

其次，少反而好。你真有時間給孩子時，不一定要「一天來回旅行」或來個特別活動，他們只想和你在一起，「坐在你膝蓋上讀書」，大一點的孩子，希望和你一起玩丟飛盤。籌辦一天的交遊旅行，反而會對你自己或孩子造成壓力，剝奪了兩代培養親情的機會。

也不要太在意孩子玩得愉不愉快，開車外出時，和你一起唱歌的片刻，或握著孩子的手，聽他們講心事給你聽的那五分鐘，讓孩子覺得爸爸媽媽誠懇傾聽、看重他們--「你真正的自我，無論好壞，我都接受」就是看重孩子、把孩子當做寶。

第三，察其言觀其行。克萊恩說，孩子有沒有從你身上得到｢品質時光｣，會從行為上表現出來，譬如尿褲子、發脾氣，或用玩具丟你或哥哥姊姊。有時候，他們感覺沒人理，就乾脆退縮一旁，悶聲不響。這些情況，即使你在家，也可能發生，而頭號嫌犯，就是你的手機

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