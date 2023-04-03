你家孩子有這5個特質 就是人生勝利組

父母該讓孩子摸索出他們感到最有意義的人生方向。取自pexels

「培養企業家：如何幫助孩子實現夢想」的作者畢斯諾（Margot Machol Bisnow ）訪談了70位表現優異子女的家長，結論說，你家孩子有下列五項特質，就是人生勝利組。

一、堅持。這種人不找到解決方法或從失敗汲取經驗，絕不放棄。個性堅毅的人，不會因別人冷嘲熱諷就灰心喪志。尼門（Jonathan Neman）高中和大學時期就創業，卻無一成功，畢業後，和兩位好友共創沙拉連鎖店「甜美綠園」（Sweetgreen），如今有900家分店。他說，他們失敗過很多次，但屢仆屢起，「試了又試，一試再試。我並不比人聰明，但我比人堅持。」

二，好奇。為什麼這樣？一定要這樣嗎？不能更好嗎？創立業務擴及55國的社群媒體 顧問公司Shareablee的塔尼亞‧尤綺（Tania Yuki）記得小時候和爸爸一起逛高級禮品店，貼著「別碰」的警示，她還是忍不住拿來把玩，店員奪過來，她以為要挨罵了，她爸爸卻說，「她只是好奇。弄破了我會賠。」這種好奇心強的人，更能走出自己的人生路。

三，熱情。父母該讓孩子摸索出他們感到最有意義的人生方向，不該「希望」他們盡做討父母歡心的事。史帝文斯（Robert Stephens）從小就酷愛修理東西，長大後真的就開了「希臘修理班」（Geek Squad），這個他24歲創立的公司，後來賣了300萬元。他的父母親一直支持他最具熱情的興趣，也信任他會做出最佳抉擇。父母的鼓勵增加了他對自己能力的信心。

四、自動開創。有開創精神的人不用他人的鼓勵，就如米高斯基（ Paige Mycoskie）。她20多歲時，就靠祖父母給她的幾百塊錢生日禮金，買了台縫衣機，在家自己設計、裁製衣服。藉此經驗，她創立了個性服飾公司「領航家衣族」（Aviator Nation），2021年營業額達1.1億元。

五、冒險家。從NFL 退下後，主持電視節目Dhani Tackles the Globe，又創立私募基金公司 Qey Capital的達尼瓊斯（Dhani Jones）從小就不是超級巨星的料，但很敢闖。他媽媽說，企業家就是為了達成目標，不惜孤注一擲的人。「父母親不斷對子女灌輸自信心的話，子女就會無畏地往前衝。」