研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

夫妻相處再怎麼小心翼翼，最終走上失敗的原因多半歸因於溝通不良。Getty Images

研究兩性關係50年的心理學博士葛瑞芬(Jessica Griffin)和性科學家舒瓦茲(Pepper Schwartz)發現，夫妻相處再怎麼小心翼翼，最終走上失敗的原因多半歸因於溝通不良。

葛瑞芬指出，根據她研究的4萬對夫妻關係，有四種錯誤的溝通模式最具殺傷力：

1. 輕視：表現出不尊重對方的態度(例如：直呼其名、翻白眼、言語奚落)；

2. 苛責：攻擊對方的人格特質；

3. 自我防衛：以藉口或反控對方來逃避批評；

4. 閃躲：故意忽略、轉移焦點或裝忙來逃避溝通。

以上4種錯誤溝通模式中，葛瑞芬說，以輕視對方對夫妻關係的殺傷力最大。

輕視比批評或指責更糟，通常是某一方認為自己更聰明、更有道德，或是比對方更好；而接收到此訊息的伴侶則會認為自己沒有價值、不被愛。舉例來說，經常打斷對方，便是一種不尊重的表現；會變成輕視，在於打斷對方並不是因為她(他)話太多，純粹只是不感興趣或是覺得不重要。

最明顯的就是，當某一方脫口說出：「他(她)說的全是廢話，說再多也挽救不了他(她)的人生。」當這種情形越來越常發生時，甚至不自覺便流露出時，任何關係、即使不是婚姻也會陷入危機。

輕視如何毀掉夫妻關係

葛瑞芬表示，輕視讓伴侶之間感覺對方不再支持自己；兩人不是一起面對問題，而是站在對立面，不知道自己何時會被攻擊或中傷。

這種感覺主要來自彼此都站在自己這邊，雖然有時這也沒有甚麼錯，但問題是他們是站在自己這邊來彼此對抗，企圖抬高自己來打擊對方。

輕視對方不僅有損夫妻關係，對自己的健康也有不利影響。人類需要合作才能生存，輕視別人只會切斷、威脅到與他人的連結。研究顯示，經常瞧不起別人的人罹患癌症 、心臟病 和感冒、流感 等疾病的機率較高。

輕視讓伴侶之間感覺對方不再支持自己；兩人不是一起面對問題，而是站在對立面，不知道自己何時會被攻擊或中傷。Getty Images

如何改善輕視的毛病

1.辨識與分享負面情緒

舒瓦茲說，當我們不知如何說出負面感受時，會讓自己與他人疏遠，例如說：「我不敢相信你竟取消我們的約會去和朋友見面，你真是個渾蛋，從來不顧及我的感受。」

避免落入輕視的錯誤溝通模式，可嘗試下列方式取代：

．陳述你的感受：「我很生氣並感到悲哀，因為我一直期待能和你共處。」

．加上要求：「在改變計畫前，你可以先和我討論，希望這種事以後不會再發生。」

．讓對方參與對話：「你認為我們做得到嗎 ?」

2.養成感恩的習慣

表達感恩，可以有助於發現伴侶的優點、而不是缺點。理想的情況是，彼此正面的言語和態度可以超越負面的，最好的比例是正面5：負面1。

用一星期時間來觀察彼此的溝通模式，你們多常爆發負面的互動(例如嘮叨、指責、無視、翻白眼)和正面的互動(例如讚美、互補、為對方做點事)。接下來一個星期，和伴侶用上述5：1的方式互動，看看是否有些改變。

舒瓦茲建議，彼此不妨列出對方的20個優點，大聲唸出來，並要求自己日後繼續補上更多。