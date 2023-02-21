哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物該放冰箱，哪些食物不宜，專家說各有不同原因。取自pexels

澳洲 最大的消費者權益社團CHOICE的專家群建議，奶油、起司、楓糖漿、核果和種子壓榨的食用油，一定要放冰箱；蘋果、番茄、九層塔（羅勒）、巧克力、蜂蜜、蒜頭常溫保存即可。

純楓糖漿如果放在室溫，會發霉，這就是放冰箱的道理。

奶製品如果開封，就要放冰箱，並且最好一周內用掉。還沒開封的，放櫥櫃裡面無妨。

番茄的最適當保存溫度是攝氏12度，放在冰箱會把它釋出增加香氣的物質的能力凍住，味道也不如室溫下自然熟的好。番茄醬卻必須放冰箱。

咖啡 豆也是不宜冷藏的食品。有些人覺得冷凍總可以吧，美國咖啡協會的專家反對。要凍的話，小量即可，一旦解凍，不宜再凍回去。

濕氣大的地方，麵包要冷藏或冷凍。蛋也宜冷藏，才能保存久一點。

香菜用吸收水分的紙包起來，再放入冰箱的塑膠分隔區內保鮮。薑也宜冷藏，但不必用紙包住。

蜂蜜的特質是不會腐壞，常溫下放多久都不會走味，放冰箱反而會把它凍硬、讓它結晶。

熱食怎麼辦？為了不讓高溫 破壞冰箱的溫度，澳洲專家建議，為了省電，把它裝到淺容器內，至少冷卻到60℃（不再滾燙），再放進去。

芥末醬和山葵醬（horseradish ）也須冷藏，否則會走味。醬油、醋都不要放進冰箱。

花生醬開封後，在冰箱內可維持三個月最佳賞味期，但放久了會變硬，不容易塗上麵包。

馬鈴薯、洋蔥、地瓜、蒜頭等根類食物在常溫下才能保持活力，冰箱裡面的濕度會使它們加快腐爛。這類食物找個乾燥涼爽的角落放就可，但不要堆在一起，以免破壞彼此的風味。

米飯含蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus），最好24小時內吃完，剛煮好就冷卻、冷凍，可保存2個月。