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美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

編譯潘勛／即時報導
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

麻州塔夫茨大學(Tufts University)綜合研究17份其他研究後發現，每日服用維他命D補充劑，有助於人們不罹患糖尿病；號稱「日曬維他命」的維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。

「每日郵報」(Daily Mail)13日報導，官方估計美、英兩國1億人有前期糖尿病(pre-diabetes)，有些人血糖高到不健康，但又沒到足以認定為罹患糖尿病。

維他命D在人體有很多用途，每日攝取不足會致骨質疏鬆、脾氣不好、十指麻木。

學者們表示，維他命D對前期糖尿病的人來說，有助於降低得糖尿病的風險，增加回歸正常葡萄糖調節的機會，而且沒有危及健康的抵消徵兆。

學者們分析另兩份綜合研究，而兩份研究共含括17分研究，總計參與研究的人為3萬8780人，其4190人有前期糖尿病。

這些研究分析維他命D就預防其他傷害、疾病的用途，例如骨骼粉碎；每項研究都紀錄病人的血糖當附屬數據，而塔夫茨團隊收集來進行自己的主要研究。

團隊發現，有前期糖尿病的人服用維他命D，接下來4年內發展成糖尿病的機率減少15%，研究成果13日發表於「美國醫師協會期刊」(American College of Physicians Journal)。

體重相關問題如肥胖症、糖尿病及前期糖尿病在美國已達危機等級；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，七成美國人超重，四成有肥胖症。太過肥胖是導致二型糖尿病的主要因素之一，還會衍生很多其他嚴重的健康問題。

人體產出的胰島素不足，或者血糖一直太高而開始抗拒胰島素，二型糖尿病便會發作。二型糖尿病多是因飲食不健康、缺乏運動所致。CDC指出，全美有4000萬人罹患糖尿病，九成以上是二型糖尿病。

雖說糖尿病無法醫治，但有些高血糖的人仍能設法克服；前期糖尿病患者的靜止血糖值並不健康，但又沒高到可歸類為糖尿病，CDC估計9000萬美國人有前期糖尿病；英國官方報告，全國有700萬名前期糖尿病人。雖說其中很多人後來都惡化為糖尿病，但他們仍有時間扭轉發病。學界長久以來猜想，維他命D可以用來防止糖尿病。

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