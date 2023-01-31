打造「老錢風」居家風格 專家說掌握這5要訣

以老錢風格來設計你的家，有更深層的意義，可以為生活空間營造出獨特的個性和美感。取自Shutterstock

提到「老錢」(old money)這個名詞，可能讓人聯想到Polo衫、豪華的避暑別墅或山中小屋，甚至美國一些精心打造、最接近皇室成員形象的人物：賈桂琳歐納西斯和甘迺迪家族、芭黎絲希爾頓(Paris Hilton)、洛克菲勒家族，甚至CNN的克里斯葛謨(Chris Cuomo)和安德森庫柏(Anderson Cooper，來自范德比爾特家族）。但「老錢風」的裝潢與人或房屋提供的景觀無關，以這種風格來設計你的家，有更深層的意義，可以為生活空間營造出獨特的個性和美感。

時尚 雜誌Happer’s Bazaar報導，「老錢風」的裝飾美學正在TikTok上大為風行，但只靠網紅們誇張、簡略地陳述，並不能完整地呈現此一概念。「老錢」的本質是那些繼承家業、享受代代相傳財富的人所展現出的獨特生活風格，與所謂暴富的「新錢」(New Money)相比，兩者在設計風格與生活方式上存在極大的差異。根據理財網站SoFi的解釋，「新錢」的設計通常會偏愛炫耀、華而不實的展示，強調個人財富；「老錢」的裝飾則著重於一些藝術品的歷史，以及它與房屋其他部分的互動。崇尚以「老錢風」來裝潢的人，透過尊重歷史、美和獨特性來營造出不同的個性。

策展概念是關鍵

個性化是「老錢」美學最重要的特質之一。「老錢」風格首先需要有「策展」(curation)的概念。因為設計的主題靈感可能來自家族的歷史，延續傳統便成為「策展」的核心。設計網站Simple Home Simple Life建議屋主只應展示特別的物件，同時提供展示物品所需的空間，讓它的生命生動地展現出來。無論是古董還是時尚品，這種裝飾方法都是一種通用的方式，可以讓家成為消磨時光的特別場所。

對於經典的老錢風，「策展」意味著具識別性的個人物品（房間裡的大件家具或小飾品），提供一種個人的觸感；在當地舊貨店淘來的物品，或是從網路拍來的特殊小物都是。但有一點必須了解，想把家裡打造具有老錢風格，這些不會在一夜之間發生。你需要花點時間選擇適合自己的物品，然後慢慢地在家中添加新的、精選的物件，這將提供你想要的美感和空間感。

個性化是「老錢」美學最重要的特質之一，「老錢」風格首先需要有「策展」(curation)的概念。取自Shutterstock

古董是美學的核心

Harper's Bazaar 報導，老錢的服飾風格主軸是「低調奢華」，而不是浮誇和新潮的大膽選擇，從強調奢華時尚的Global Glam雜誌，可以在顏色和品牌看出差異。「新錢」服裝的特點是凸顯品牌、色彩艷麗和緊追時尚。相形之下，「老錢」服裝和家居擺設，都以歷久彌新的經典來做出微妙但易於辨識的風格。古董是任何想營造「老錢風」的家庭必備品，因為它們具有獨一無二和個性化的特質；即使是從本地或網上找到的古董五斗櫃或衣帽架，也散發著個性和歷史氣息。帶著一點古董精神，可以把這種個性融入，讓物品成為你個人的風格。

古董洋溢著老錢風格，從實質上來說，一個家可以用代代相傳的古董家具來裝飾，其中一些家具甚至有100年或更久的歷史。這種風格的主要特質不是對出身平凡或經濟能力較低的人嗤之以鼻，而是鼓勵購買一件有價值的物品並終生珍藏。這意味著屋主可以將珍藏的物品作為禮物送給所愛的家人，藉此深化家庭傳統。

古董洋溢著老錢風格，從實質上來說，可以用代代相傳的古董家具來裝飾。取自Shutterstock

顏色的選擇有助強化主題

在任何裝飾風格中，顏色都是一個強大的特徵。加州 Platt College研究指出，從家居環境到人們每天在電視上看到的廣告，色彩心理學在各種設計中都扮演著重要角色。顏色影響行為和情緒，因為它們直達每個人靈魂的情感核心，也能喚起童年的感受。

因此顏色對於形塑家中新的裝潢風格非常重要，而老錢風自然也不例外。家居設計雜誌House of Coco指出，老錢風的時尚和設計品味圍繞著柔和的色調，特別是米色、奶油色和白色，海軍藍、黑色和其他經典色則作為一種打破原色的對比。 鑽研色彩搭配的iColorpalate提到，苔蘚色或海藻綠的色調，是型塑老錢風格的代表色之一，其他一些具有互補的藍和綠色調也有同樣效果。顏色可以傳達的感覺是如此強烈，所以將古董與強調復古外觀和老錢風色彩相匹配，便可成功地將主題融合在一起。

色彩心理學在各種設計中都扮演著重要角色。取自Shutterstock

藝術品和相片營造個性空間

許多老錢風裝潢都巧妙地運用藝術品，這些可以來自知名的藝術家畫作，也可以是與屋主個人有關的畫作，或是家庭成員畫像及生活中捕捉的影像。室內設計公司ABI Interiors指出，老錢風以個人風格為基礎，它所代表的是生活其中的個人的獨特空間，是一個專屬於你和親密家人的空間。因此，可以以個人認為合適的方式去營造空間的細微差異，尤其是在選擇牆壁的樣貌。藝術品經常裝點著富豪名流的人的大廳，如今，每個屋主都可以掛起了講述自己生活故事的相片。

將這些影像與一些帶有復古風格的印刷品混搭，可以讓家呈現出煥然一新的風格。研究家族史也是個好主意，可能家族中有畫家、攝影師和藝術家，掛上幾幅他們的作品，可以藉此向傳統致敬，這種傳統散發著老錢風設計美學的內在要素。要注意的是，使用相框來掛藝術品時，要選擇適合呈現復古主題的設計。

許多老錢風裝潢都巧妙地運用藝術品，這些可以來自知名的藝術家畫作，也可以是與屋主個人有關的畫作。取自Shutterstock

復古風格壁紙 可增添魅力

壁紙經常成為房屋有趣的設計特徵。復古設計和老錢美學在很大程度上依賴於時尚的壁紙；然而，在利用這種裝飾元素時，毫無新意和令人驚艷之間往往只有一線之隔。「華爾街日報」以藝術收藏家多麗絲·杜克 (Doris Duke) 著名的復古浴室為例，壁紙和其他裝飾物的使用，在其中佔了顯著的位置。杜克的衛浴空間採用全面覆蓋的方式，壁紙本身採用奶油色背景和深色花紋設計，圖案類似常春藤 葉子或葡萄藤上的葡萄。

關鍵在於使用代表「老錢風」的顏色，凸顯了老錢的思維模式。常春藤在東北部是一種常見植物，可以在歷史建築或住宅的牆面看見爬滿了它們。葡萄代表了舊世界釀酒師的傳統。無論如何看待風格的細節，壁紙賦予的潛在意義都和奢華以及傳統財富所彰顯的魅力有關。