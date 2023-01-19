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壽命長短指標…握力測衰老 比血壓還準

編譯陳韻涵／綜合18日電
醫學研究顯示，握力是簡單卻強大的指標，可觀察未來殘疾、發病和死亡率，適用老中青世代。Getty Images
醫學研究顯示，握力是簡單卻強大的指標，可觀察未來殘疾、發病和死亡率，適用老中青世代。Getty Images

醫學期刊研究顯示，握力減弱與衰老有關。華盛頓郵報報導，一項針對1275人的研究顯示，握力較差的人，其基因也會出現加速衰老的跡象，反之握力好的人，衰老速度較慢。

這項研究結果顯示，上健身房或在家做伏地挺身，可能延緩老化並讓細胞更年輕、健康，無論現在幾歲。諸多文獻已表明肌力對人類的好處，比起缺乏運動者，能舉得起重物的人比較不會出現心臟病高血壓等心血管疾病。

握力也是壽命長短的指標，文獻指出，肌力和預期壽命的關係與收入階層無關，且預測準度比血壓還準，血壓經常被視為壽命的最佳預測指標。 研究作者指出，「握力是簡單卻強大的指標，可觀察未來殘疾、發病和死亡率，適用老中青世代」。

密西根大學(University of Michigan)復健醫學助理教授彼得森(Mark Peterson)表示，「握力通常被稱作衰老的生物記號，但為何握力能預測衰老的生物原理還不是很清楚。」 彼得森及其同僚推測，表徵遺傳學可能是關鍵。 表徵遺傳學涉及改變特定微小分子的數量和行為，這些微小分子像軟體動物般附著在基因外層，影響該基因啟動的方式和時間。

表徵遺傳學的變化出現在我們的飲食、運動習慣和生活諸多方面，影響人類的去氧核糖核酸(DNA)和健康，表徵遺傳學還能預示人類衰老的速率。

研究人員約十年前開始分析大量受試者的表觀基因組，那是每個人獨特的表徵遺傳學變化，並利用相關數據做出「表徵遺傳學時鐘」(epigenetic clocks，又稱生物鐘)，藉此預測生理年齡。實際年齡是依據出生證明得出的歲數，生理年齡則是細胞與身體的運作年齡和健康程度，兩個歲數可能差很多。

生物鐘利用演算法評估生物年齡，而其運算基礎為基因分子模式。若生物鐘認為生理年齡超越實際年齡，則表示此人會比正常速度老得快，意即更快邁向死亡。

高血壓 醫學 心臟病

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