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年假體重增加怎麼辦 家中沙發運動輕鬆燃燒脂肪

編譯俞仲慈／即時報導
擔心放假期間大吃大喝，體重又要增加，專家提供簡單的沙發運動，只要在家裡可以輕鬆燃燒脂肪。取自Shutterstock
擔心放假期間大吃大喝，體重又要增加，專家提供簡單的沙發運動，只要在家裡可以輕鬆燃燒脂肪。取自Shutterstock

新年假期一結束，許多人不免擔心放假期間大吃大喝，體重又要增加，不過別擔心，專家提供一套簡單的沙發運動，只要在家裡可以輕鬆燃燒脂肪，每組動作重複10次，再進行下一組動作，四組動作一回合，結束後休息一分鐘，重複練習三至五回合。

一、雙手仰臥撐體

此動作適合鍛鍊上半身，可強化肩膀、胸部和三頭肌，加速體內新陳代謝、有助於燃燒脂肪。首先坐在沙發前的地板上，兩手手掌向後平放沙發，雙手用力向上撐起、帶動臀部抬離地板，腹部肌肉需要保持穩定，同時肩膀、胸部和三頭肌也要用力，臀部一上一下、重複動作10次。

雙手仰臥撐體。取自Shutterstock
雙手仰臥撐體。取自Shutterstock

二、保加利亞式深蹲

深蹲的一種變化式，透過單腳站立，強化核心肌肉，也是鍛鍊腿部深層肌肉的好方法。首先站在沙發前，兩腳分開與臀同寬，然後將一隻腳背平放沙發、保持穩定，同時膝蓋朝下、呈弓箭步，另一隻腳的膝蓋則用力一上一下把臀部提起、放下，雙腳交換練習、重複相同動作。

保加利亞式深蹲。取自Shutterstock
保加利亞式深蹲。取自Shutterstock

三、沙發俯臥撑體

一般俯臥撑體難度較高，但沙發俯臥撐體的動作輕鬆多了，非常適合一般人。首先將雙手放在沙發座墊位置，身體保持平板姿勢，將胸部推向沙發，一碰到沙發，立刻回復原先姿勢，此時核心肌肉需要保持緊繃，重複相同動作。

沙發俯臥撑體。取自Shutterstock
沙發俯臥撑體。取自Shutterstock

四、沙發登山撐體

最後一組動作，可以進一步強化腹肌、髖屈肌和肩部肌肉。雙手與肩同寬撐住地板，雙腳也要牢牢踩地，身體穩定、保持水平。然後單腳離開地板、將膝蓋朝胸前靠攏，然後再將膝蓋放回原位，同樣也是兩腳交換練習，重複相同動作。

沙發登山撐體。取自Shutterstock
沙發登山撐體。取自Shutterstock

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