科學研究：消除腹部脂肪、不復胖的5種最佳習慣

好不容易瘦下來之後卻又復胖？專家指出，關鍵在於維持健康的生活習慣以及保持正面心態。取自Shutterstock

為什麼遵守均衡飲食、努力運動，好不容易瘦下來之後卻又復胖？專家指出，關鍵在於維持健康的生活習慣以及保持正面心態，減掉的體重才不會又恢復。

專家指出，以下五種簡單但健康的生活習慣，能夠減少卡洛里攝取，達到瘦身目的：

一、對於卡洛里密度較高的食物以及含糖飲料，要知道節制

哈佛健康出版社(Harvard Health Publishing)報導，根據醫學研究，瘦下來之後如果要保持不復胖，重點在於消耗能量要超過飲食攝取的卡洛里。研究顯示，希望瘦下來的民眾最好避開含糖食物，因為含糖食物與腹部、心臟周圍的脂肪累積有關。

二、增加蔬菜 、水果的攝取量

馬友診所(Mayo Clinic)指出，蔬菜水果的膳食纖維(dietary fiber)有助於維持健康體重、降低出現糖尿病與心臟病的風險，還能避免便秘。「營養」(Nutrients)期刊刊登研究報告顯示，蔬菜攝取量增加，有助於避免肥胖 症，也有降低體重上升的風險。

三、自我檢討，了解目標為何

哈佛健康出版社刊登研究報告指出，減重 與體重管理某些最有效的策略，其實與心態有關，自我管理、自我節制以及提高自我效率，在減重過程中都具有高度價值。

四、為自己感到驕傲

如果遵循嚴格飲食計畫，有著許多忌口規定，瘦身過程中難免出現羞恥感或罪惡感。但專家指出，這些嚴格飲食法都沒辦法可長可久，因為一旦破戒就會責怪自己，到頭來就是復胖。「肥胖」(Obesity)期刊刊登研究指出，在一項減肥生活習慣的長期研究裡，絕大多數參與研究的對象把注意重心放在促進健康以及瘦身之後有助於改善整體外觀，以便持續保持減肥動力。

五、保持怡然自得態度

哈佛健康出版社報導，如果能在不自在的情況下能夠怡然自得，對體重管理將有正面效果。研究顯示，了解自己出現飢餓感、改正吃東西排除內心壓力的毛病，偶爾抗拒特定美食誘惑等習慣，對於保持體重健康管理都有幫助。